有高畑充希的地方就是感淚的起源。由知名編劇岡田惠和打造的全新日劇《七彩病歷簿》在日本播出後廣受好評，連續三集收視率都超過10％，榮登本季最溫暖作品。該劇由高畑充希主演，與井浦新、北村匠海攜手合作，與其他硬派、緊張的醫療劇不同，出自岡田惠和之手就是「感動」，是部醫師與病患都能「與病共存」的溫暖日劇。

首集在日本播出後，網友們除了盛讚高畑充希演技精湛，井浦新和北村匠海更是錦上添花、堪稱絕配，三人的拌嘴成為大家期待的重點，加上水野美紀、眞島秀和、安達祐實、光石研、泉谷茂等豪華配角，而第一集最後高畑充希的告白，更讓許多觀眾「陪哭」，紛紛表示「有種釋放壓力的感覺，真的非常溫暖。」

《七彩病歷簿》描述身懷某個「秘密」的廢材女醫師，從東京來到位於深山裡的診所。在那裡，她與井浦新飾演的奇葩外科醫師、以及北村匠海飾演一位容易被戲弄的護理師，三人一同在合租公寓開啟了新生活。在與個性鮮明豐富的村民邂逅過程中，時不時帶給觀眾歡笑、淚水，就算是一邊吵架，還是以熱情面對生命，互相激勵成長的故事。

《七彩病歷簿》本週六晩間10點在WAKUWAKU JAPAN全台首播、每週日晩間9點重播，相關詳情可洽官方網站或官方臉書專頁。

(中時 )