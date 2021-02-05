市場傳聞韓國起亞汽車（Kia）擬為蘋果生產電動車後，外媒引述內情人士最新消息指出，起亞正與潛在夥伴洽談合作，以便在起亞的喬治亞州組裝廠生產傳聞多時的蘋果電動車。

自起亞可能參與生產蘋果電動車後，起亞股價便一路走揚，5日收盤勁升3.47％，報101,500韓元。

消息人士表示，這項提案可能包括價值數十億美元的投資，但也強調洽談尚未底定。倘若進展順利，蘋果將從智慧型手機製造商跨足汽車產業，蘋果祕密研發汽車技術多年，該公司擬顛覆有100多年歷史的汽車產業。

內情人士表示，起亞母公司現代汽車（Hyundai）曾與蘋果洽談一起價值超過30億美元的投資計畫，俾以讓起亞最快在2024年生產蘋果電動車。依據計畫，起亞喬治亞組裝廠第1年將為蘋果生產至多10萬輛電動車。

現代1月曾透露正與蘋果協商，合作打造無人駕駛電動車，但後來又對此事保持低調。外界質疑最終事否能達成協議。蘋果從未證實相關協商，蘋果過去與其他汽車廠接洽也引發諸多臆測。

值得一提的是，現代與起亞並不是唯一與蘋果協商的汽車廠。外媒在2020年12月亦曾引述消息人士報導，蘋果為打造電動車開始與汽車零件供應商接洽。

蘋果自2014年啟動自駕車泰坦計畫（Project Titan），儘管期間市場不時傳言蘋果汽車即將問世，但都只聞樓梯響。蘋果最初考慮推出汽車，後來又將焦點轉向自駕車技術，現在看來似乎又打算打造汽車。

倘若蘋果汽車委託現代與起亞生產，則與製造iPhone採用相似的商業模式，由第三方製造夥伴代工生產。如此一來，蘋果可享受汽車廠的供應鏈和汽車工程優勢，同時專注於自家的設計和軟體長才。

(工商 )