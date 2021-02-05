「好好聽FM」舉辦第一屆播客大賽，日前由評審選出前3名，決賽評審團對這次的參賽者實力感到驚艷，水準相當，讓他們難以抉擇。冠軍王遵銘作品〈漿糊浪子〉為旅遊節目，在30位決賽入圍者中脫穎而出，他用聲音引領聽眾探索北京夜晚的樂趣，非常有現場感，評審認為，作品中聽見熱情，取材相當廣泛，有難得的場域聲音作層次，用聲音呈現出畫面，獲得評審一致好評。

入圍及得獎作品都在好好聽FM公開播出，參賽作品生動有趣，題材非常多元，董事長潘祖蔭表示，因為大家真的都很棒，所以雖然只能選出5組，但應該會有超過10組可加入未來的好好聽的製作團隊，歡迎成為好好聽的年輕生力軍。這次也有馬來西亞僑生報名參賽，獲得網路投票人氣獎項，希望第二屆播客大賽擴大讓全球華人都可以報名參賽，透過聲音的傳遞，發掘更多的優秀播客。

獲得評審一致好評的王遵銘現年25歲，就讀政治大學傳播研究所，獲獎作品〈漿糊浪子〉從北京百年澡堂熱鬧開場，短短10分鐘內容還包括北京街頭藝人、大媽廣場舞等等介紹，他感謝好好聽FM讓自己更確認創作觀點，讓他更有動力探索人文價值與樂趣。他從小學鋼琴喜歡音樂，小時候開始聽愛樂廣播電台，非常喜歡廣播無限想像的世界，尤其喜愛聽廣播劇，這次得獎的作品，是他2018年到北京實習的時候的收音，「在戶外有臨場感，之後也想往這類的產製方式進行創作」。

另外亞軍〈江湖一支嘴〉是曾慶平、王永喬雙人組主持，展現出兩人謔而不謔的好默契，題材是有趣的生活小細節，輕鬆感十足。第3名共選出3組，分別為〈那個業務007〉HT Wu、〈小島限時動態〉黃旭鋒、郭若琦及〈旅遊只有景點嗎〉黃縝惟。

評審團隊除好好聽FM董事長潘祖蔭，總經理資深媒體人劉忠繼、內容長資深廣播人田麗雲、廣播主持人袁永興、資深聲音表情導師袁光麟、資深配音演員康殿宏。除評審公布的前3名，另也公布「APP網路投票前3名」，其中前兩名的票數相當接近，都有超過兩千票的支持，第1名〈枕上詩書〉彭安萁、楊齊家，第2名〈移落心境WanderLand〉陳思予、植皓懃，第3名〈成人之日〉黃文玲。

(中時 )