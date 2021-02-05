當親人重病陷入昏迷，在救與不救中拔河，是生命中的大難題，無法體會家人的病痛有多苦，一方面又不想失去摯愛，很容易陷入兩難。一名60歲婦人因呼吸衰竭陷入昏迷，著急的兒子希望母親能活下去，醫師隨後替婦人插管急救，不過醒來後的婦人用顫抖的手寫下17字，其中更表示自己想要安樂死，讓醫師看了相當難過。

胸腔重症醫師蘇一峰今在臉書上分享，近期收治一名60歲婦人，由於她本身有嚴重肺阻塞與氣喘，所以過去曾插管過一次，有成功拔管。這次會再回到醫院是因為肺炎，婦人呼吸明顯變喘，但她拒絕插管，不過一旁的兒子不願失去母親，便收回了不急救的要求。

就在某日晚上，婦人因呼吸衰竭陷入昏迷，值班醫師考量到，兒子先前收回了不急就要求，希望醫師能夠全力搶救心愛的母親，所幸經過插管送入加護病房治療救回一命，在靠著呼吸器的治療下，婦人病情暫時沒有生命危險。

蘇一峰說，婦人在完成氣切從加護病房轉出後，一看到他，便用顫顫巍巍吃力地寫下，「我喉口很痛，吞水也痛，我要打嗎啡安樂死」，從字跡可看出來，婦人用盡了相當大的力氣，從「我要打嗎啡安樂死」這句話中可得知，婦人承受著相當大的病痛，讓人相當揪心。

蘇一峰指出，有5種病人一旦決定插管，很大的可能會一直插管到過世為止，第一種是末期肺病患者；第二則是心臟功能差的患者；第三則是年紀大的患者；第四是反覆中風、嚴重失智或肌肉退化的患者，最後，是癌症末期的患者，蘇一峰坦言，以上情況病人若選擇插管，要有可能需接受氣切手術的心理準備，他解釋，若患者病情穩定也有一定的剩餘壽命，為減少插管的痛苦，通常會建議氣切，若不願進行手術，很可能導致併發症。

😥生命的難題 #不是絕症但沒有求生意志_要救嗎 💥這是一位六十多歲的女士，本身有嚴重肺阻塞與氣喘，過去曾經插管過一次之後成功拔管。 ●女士這次住院肺炎很喘，#但是拒絕插管，但是身旁照顧的... 由蘇一峰發佈於 2021年2月4日 星期四

(中時新聞網)