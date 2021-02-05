犯罪懸疑片《緝魂》上映不到一周，全台票房累計逾1200萬，張鈞甯、林暉閔及電影監製唐在揚5日至台中市政府的電影包場活動，近500人齊聚一堂。身為台中人的張鈞甯開心地說：「《緝魂》探討的面向很多，是少數類型片裡面非常豐滿的，希望大家不要被片名誤以為是恐怖片了。」當天她的許多親戚也到戲院觀影力挺。

林暉閔則說：「這次能這麼多厲害前輩演員合作演出《緝魂》演出真的很開心。尤其是當我的腳趾不小心受傷後，鈞甯一直不斷地關心我，讓我非常感動。」同樣出身台中的監製唐在揚則表示：「《緝魂》是充滿娛樂與人性省思的一部作品，也希望未來能與台中繼續結緣，拍攝出更多優秀作品。」

聊到印象最深刻的一場戲，張鈞甯表示有場戲要在高速公路上急煞，差點把攝影師及昂貴的攝影器材都撞飛，她愧疚地說：「因為我開車本來就比較大膽，現場也有封路，所以我就想急煞就來真的吧，結果一煞攝影師就往前飛，真的覺得很抱歉，我應該要再開慢一點。」幸虧安全措施做得非常完善，攝影師沒有受傷，攝影機器也安然無恙，事後張鈞甯還被工作人員笑虧：「妳差點就要買下那台攝影機了！」

(中時 )