美國製造業持續復甦，根據統計，當相關指數反彈回升期間，景氣循環股漲幅優於大盤，其中又以資訊科技、能源原物料、汽車等非核心消費類股表現最為亮眼，投信法人建議，可布局相關基金，以掌握牛年復甦多頭行情。

儘管今年1月最新公布的美國ISM製造業指數58.1，較上個月創下2年多來最快擴張速度略微放緩，但仍維持明顯的擴張態勢，且連8個月走揚。根據統計顯示，過去12年(2007～2019年)美國ISM製造業指數反彈回升期間，半導體、軟體服務等資訊科技類股，年化報酬率超過3成，居各類股之前；此外，能源原物料、汽車與零組件等非核心消費景氣循環股漲勢，亦明顯優於全球股市大盤指標MSCI世界指數。

因整體景氣落底及低基期因素，加上疫苗問世、油礦價穩使2021年企業獲利成長並呈百花齊放的狀況，Thomson Reuter預估，能源股成長幅度達三位數最為亮眼，原物料、非核心消費及資訊科技產業漲幅亦有兩位數。

復華亞太神龍科技基金經理人林子欽表示，預期在美國新任總統拜登政府擴大財政補助及推動基礎建設下，將有利疫情受害產業及景氣循環股回升，例如非核心消費、原材料等；而電動車、電池材料、太陽能風電及相關供應鏈，也可望受惠新能源政策而有所表現；此外，肺炎疫情加速物聯網科技發展，5G、AIoT等科技軟硬類股亦具成長潛力。

復華全球原物料基金經理人楊國昌指出，除了美國製造業持續復甦之外，需求大國大陸甫公布的2020年12月工業生產年增率為7.3％，第四季GDP年增率6.5％，優於市場預期，維持較佳的成長動能。預期隨大陸復工及基礎建設投資復甦，帶動工業金屬等原物料需求，原物料類股的基期相對低，可望展開一波回升行情。

(工商 )