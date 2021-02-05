小嬰兒趴睡，其實相當危險，不久前才傳出，新北市一名保母疏忽，導致嬰兒趴睡窒息死亡，讓許多新手媽媽膽戰心驚，結果大陸前陣子風行「訓練嬰兒趴睡」，一名媽媽不知道嬰兒大哭是在求救，直盯監視器不知道要不要幫孩子翻身，結果嬰兒最後窒息身亡。

大陸流行訓練嬰兒趴睡(圖片取自微博)

去年大陸流行付費群組「嬰兒趴睡訓練群」，群組內會有自稱「老師」的人提供指導，訓練嬰兒可以跟母親分房睡，並趴睡在完全漆黑的房間裡。一名媽媽某天下午，在群組分享孩子趴睡訓練，原本嬰兒是側睡，大約過1小時，翻身後變趴睡，沒多久嬰兒卻開始大哭，這時媽媽有點緊張，在群組上一段影片，詢問「這個哭聲是不是要去幫她翻過來呢」、「我在門口急死了，好怕悶到」。

群組成員不知道事情嚴重(圖片取自微博)

過了一段時間，「老師」才回應說不方便聽哭聲，但從影片來看，「是寶寶想要翻身趴睡，可以讓她自己嘗試，真的出現翻不過去的大哭，媽媽再幫她翻」，大約10分鐘後，寶寶沒有哭聲，媽媽仍擔憂說「怕她悶死」，但其他成員卻稱讚是「寶寶解鎖趴睡技能」。

直到1個小時後，媽媽要叫女兒起床喝奶，才發現孩子已窒息亡，床單上還有血漬，讓這位媽媽相當崩潰。根據2019長庚醫院資料顯示，6歲以下到院前死亡（OHCA）的兒童中，首要的死因為嬰兒猝死症，占所有死因的39.1%，而趴睡是最重要的危險因子。醫生一再提醒家長，1歲以下的嬰兒尚未有翻身能力，為讓孩子頭型好看而選擇趴睡，反而將嬰兒暴露在死亡風險中。

(中時新聞網)