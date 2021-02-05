柯震東近來當起YouTuber，上月揭露他與家人在東區的豪華宅邸後，最新影片5日上線，他邀請台灣新晉室內設計YouTuber「小宅實驗」的Penny一起合作，開箱自己小時候在山上住的三層樓奢華別墅。對方一進門就驚呼「不像一個家」，名畫藏品多到以為自己在參觀博物館。
整個屋子都是由熱愛藝術、熟悉建材的柯爸親自設計裝潢，高挑氣派的樓中樓，空間結合現代及古典風格的裝潢巧思，讓Penny對柯震東脫口而出：「羨慕你投胎在柯家」。柯震東回憶小時候住山上時，三代同堂很熱鬧，而且耶誕節時，全家人還會一起裝飾耶誕樹，柯震東爺爺還會扮成耶誕老公公，灑糖果發禮物。
柯震東透露這次會邀請「小宅實驗」Penny合作是因為私底下很喜歡看Penny的頻道，欣賞她的開箱風格及對設計的熱忱，自嘲自己只會講幹話，不像Penny能專業地稱讚家中來自柯爸之手的裝潢設計，他也預告：「未來如果有機會的話，還想去開箱其他藝人的家！」
(中時 )
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