美國1月份非農就業人數增加4.9萬，明顯低於預期，市場認為該數據將強化拜登推出1.9兆美元財政刺激計劃的可能性，美國參議院通過措施以快速批准拜登的財政刺激計劃。今天美股一開盤上漲160點，那指上漲0.24%、標普上漲0.41%，5大科技股漲跌不一。台積電ADR下跌0.28%。GameStop上漲14.59%。

截至台北時間5日晚間10點40分左右，道瓊指數上漲128.59點或0.41%、暫報31184.45點；那斯達克指數上漲32.43點或0.24%、暫報13810.17點；標普500指數上漲14.66點或0.38%、暫報3886.40點。

至於5大科技巨頭，蘋果下跌0.05%；Alphabet(GOOGLE)上漲0.7%；微軟下跌0.51%；Facebook上漲0.21%；亞馬遜下跌0.24%。台積電ADR下跌0.28%。GameStop上漲14.59%。

對Reddit論壇主導的散戶投資者革命可能導致市場回調的擔憂情緒有所減緩，美股繼續攀升。根據FactSet數據顯示，美股三大股指本周均將創3個月來的最大單周漲幅。

美國總統拜登周四發表就任以來首次外交政策講話，談及經貿關係時聲稱，中國是美國最嚴峻的競爭對手，但同時表示在符合美國利益的情況下也準備與中國合作。

經濟數據面，美國1月份非農就業人數增加4.9萬人，失業率降至6.3%，這加強了來自政府的額外救濟資金，以幫助新冠疫情復甦的理由。

美股恢復上漲的部分原因是美國企業的盈利健康增長，以及美國國會通過拜登的1.9兆美元刺激計劃的前景。美國參議院周五早間批准了一項預算決議，將允許快速通過拜登的1.9兆美元刺激計劃。

周五，眾議院將再次投票，以決定是否同意參議院提交的決議，一旦眾議院同意，民主黨將能夠在未來幾周內制定一項救濟法案，並根據特別預算規則，在無需共和黨支持的情況下予以通過。

Forexlive分析師Justin指出，在某些情況下，美國參議院可以以簡單多數票的方式通過措施，而無需達到60票的門檻。不過，刺激計劃無論如何都必須保持在1.9兆美元以下，而且不包括非財政條款，否則就需要進行冗長的辯論。

(中時新聞網)