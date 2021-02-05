美國總統拜登延攬多位亞洲專家以強化外交團隊，其中以任命前總統歐巴馬時期資深外交官坎貝爾 （Kurt Campbell）擔任美國國家安全會議（NSC）印太事務協調官最引人注目。分析師表示，此舉顯示美國正積極因應中國在亞洲與日增長的影響力。

拜登政府將中國崛起視為外交政策最大挑戰，同時強調聯合盟國對抗中國的重要性。分析師認為，拜登指派坎貝爾出任NSC印太事務協調官，顯示美國打算投注更多心力於亞太地區，同時鞏固與該區盟國的關係。

坎貝爾於歐巴馬任期期間擔任國務院亞太助理國務卿，專門負責東亞與太平洋事務。坎貝爾對於亞洲多國政府運作十分熟悉，更是歐巴馬「重返亞洲」政策的重要推手。

外界預期，坎貝爾與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）組成的團隊，在拜登政府制訂亞洲政策時將發揮極大影響力，特別是在應對中國一事。

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