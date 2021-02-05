農曆新年是大家每年最盼望的節日，大人們期待年終獎金，小孩則期盼壓歲錢的到來，更是規劃理財投資的最佳時機，第一銀行iLEO數位帳戶是國內少數提供未成年線上開戶服務的銀行，只要7歲以上並領有國民身分證，準備好戶籍謄本或戶口名簿即可線上申辦。

若是客戶身邊沒有戶籍謄本或戶口名簿，第一銀行更是首家串接「數位服務個人化(MyData)」用於數位帳戶的銀行，由國家發展委員會建置之MyData平臺，可提供民眾使用自然人憑證及綁定TW FidO之行動裝置，在個資安全與隱私保護下即時取得戶籍資料，享受流暢開戶體驗，讓孩子在新年伊始就養成存錢好習慣。

全球低利率時代下，第一銀行iLEO數位帳戶逆勢推出高利率活存，除12萬元內1.2％優惠利率、每月免費10次跨行轉帳、5次免費跨行提款，而為鼓勵大眾可養成儲蓄習慣，若搭配與「MONEY錢」聯手推出的「夢想存錢計畫」，更提供個人戶使用者最高72萬元內1.2％高額度優利方案，讓客戶放在其中的紅包錢滾錢更有錢，創造美好夢想。

同時，第一銀行為了回饋社會大眾的支持，近期更與「財團法人夢想之家教育基金會」合作，共同協助以實際行動協助困境的弱勢兒少家庭，推出「你開戶，我送愛心，共同建構青少年的未來」公益活動，只要透過專屬活動網頁申辦iLEO數位帳戶，第一銀行將捐贈100元予夢想之家，將金融專業與公益良善轉化為實際行動，帶動社會正向的力量，共創美好雙贏價值。

(工商 )