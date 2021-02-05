科技當道，觸控及光學感測夯，相關產業廣受銀行團青睞，由兆豐銀行統籌主辦並擔任額度管理銀行之GIS-KY（業成控股）暨其子公司五年期3.6億美元聯貸案超額認購1.47倍順利籌組，並於2月5日簽約。

由於GIS-KY近年來致力發展指紋辨識、工控醫療顯示、車用觸控與光學感測等新領域產品，並陸續爭取國際大廠認證，預期將成為未來業績新增成長引擎。

本案將供GIS-KY暨其子公司償還既有銀行借款及充實中期營運週轉之用，除由兆豐銀行擔任統籌主辦銀行外，尚包括台北富邦銀行、台新銀行、合作金庫、第一銀行、新加坡商星展銀行、彰化銀行、中國信託銀行及凱基銀行等共8家銀行同業參與，共獲9家金融同業支持。

GIS-KY為觸控及顯示器模組國際大廠，在整合上中下游之供應體系下，建立MegaSite一條龍之觸控模組與顯示器模組之整合模式，具物流簡化、良率提升、品質穩定及成本降低等獨特競爭優勢，於中國大陸深圳、成都及無錫等地皆設有生產據點，台灣為研發中心及關鍵零組件生產基地，產品主要應用於智慧型手機、平板電腦、筆記型電腦等領域，主要客戶皆為國際品牌大廠，產品品質及服務深受客戶肯定。

該公司2020年合併營收達新台幣1,271億元，年成長率達6％，獲利表現佳，且歷年來財務及經營績效持續於國際同業領先，經營團隊多年來對公司治理及營運努力成果受銀行團一致肯定，本案銀行團參貸情形踴躍，最終認參金額高達4.4億美元，較原訂3億美元之額度超額認參達47％，最終以結案上限3.6億美元簽約圓滿達成，顯示銀行團對該公司及經營團隊之肯定，並對該公司未來營運亦深具信心。

兆豐銀行響應新南向政策，是國內最具代表性的公股行庫，耕耘東南亞市場數十年，新南向業務市占率位居國銀第一，並獲台灣金融研訓院菁業獎「最佳海外發展獎」特優之高度肯定；新設立之仰光分行也於1月初開業，為兆豐銀行新南向業務增添全新動能。

此外，在企金業務方面，兆豐銀行為協助農地工廠合法化，特別規畫百億融資專案，希望透過專業的金融服務，支持業者在農地工廠合法化過程中，順利取得資金，力挺台灣產業發展，讓企業永續經營，同時加強環境保護，也善盡企業社會責任。

自新冠肺炎疫情擴延以來，兆豐銀行便主動關懷客戶，積極響應政府紓困政策，針對個人、小規模營業人、中小企業以及受疫情影響還款有困難的信用卡客戶等提供多項紓困措施，並配合政策推出「公股攜手，兆元振興」融資方案，提供優惠的融資協助，以實際行動協助企業及民眾度過難關，兆豐銀行用心關懷客戶的需求，扮演產業持續向上提升的重要力量。

(工商 )