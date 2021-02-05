楊謹華和石油設備供應商老公Ben結婚2年多，婚後首度合體接受雜誌專訪，與過去在《敗犬女王》獨立自我印象不同，楊謹華展現溫暖幽默、大方體貼的一面，她坦言以前過去個性硬、脾氣拗，「但是遇到他之後，我的心變得更柔軟。」

楊謹華2016年以《一把青》角逐金鐘影后，卻意外鎩羽而歸，楊謹華回到家後挫折落淚，一旁的Ben卻哭得比她更傷心。Ben透露自己長年在國外，以前沒看過她的戲，但認識謹華後，「看見她的熱忱，演戲會讓她開心，我一定支持」，即便拍親熱戲，Ben選擇用藝術來看，她讚Ben心靈健康，「不會因為我拍親熱戲，或是跟男演員保持良好關係，就覺得吃味。」

楊謹華曾說，婚後兩人在工作以外時間總形影不離，也喜歡創造生活中的親密連結，像是睡前聊今天的事，看對方需要什麼，把對方放在心上。她認為兩人不只是夫妻，更像「同班同學」，喜怒哀樂都跟對方傾訴，一起成長、一起到老畢業。最後Ben感性告白，對楊謹華說：「謝謝妳成為我的老婆」，惹得老婆跟著紅了眼眶，相當感人。

(中時 )