車銀優、文佳煐、黃寅燁（原譯黃仁燁）主演的浪漫愛情韓劇《女神降臨》本週播出大結局，女主角文佳煐飾演的「任朱靜」在「韓書竣」黃寅燁告白後仍未動搖，黃寅燁忍痛出招助攻，撮合她與「李修豪」車銀優的戀情，文佳煐與車銀優解開心結後，劇情大灑糖，兩人上演三場超甜吻戲，從車子裡親到男方家裡的床上，最後在漫畫店以浪漫之吻讓該劇完美收尾。

《女神降臨》大結局吸觀眾搶看，第15集開出韓國全國4.579％、首爾5.371％，創下該劇收視新高；第16集也維持全國4.458％、首爾5.087％亮眼收視。劇中，黃寅燁對文佳煐謊稱車銀優將再次出國離開，文佳煐立刻衝去找車銀優，抱緊對方不讓離開，車銀優溫柔說「我哪都不會去」，兩人也在車裡講開彼此心結，車銀優霸氣捧臉送上熱吻，開始兩人的甜蜜戀愛。

車銀優（右）與文佳煐主演《女神降臨》播出完結篇。（friDay影音提供）

有次車銀優喝醉，文佳煐送他回家，車銀優不只抱著她撒嬌唱歌，當文佳煐要離開時，車銀優又擋住門說：「可以不要走嗎？都這麼晚了。」接著親吻對方的脖子，一路親到床上，進一步火熱發展，幸福劇情播好播滿，讓「修豪派」粉絲直呼過癮。

另一邊，黃寅燁則是結束了苦澀單戀，三年的貼心陪伴和守候，仍換不到文佳煐的真心，但他直到最後也守護著文佳煐和車銀優的戀情，獨留自己一人在樓梯間痛哭失聲，堪稱「最完美的苦情男二」。不過雖然愛情失利，事業方面則開始嶄露頭角，黃寅燁組了偶像樂團出道，登上歌唱舞台，帥氣一圓當歌手的夢想，讓「書竣派」稍稍獲得安慰。

文佳煐在劇中情定車銀優，但在幕後花絮中，文佳煐和黃寅燁私下互動卻更為曖昧，一幕黃寅燁看著文佳煐倒進懷裡的戲，導演忍不住說「書竣笑得太開心了！」因此NG，他才收斂起不自覺笑開的嘴角；另一幕兩人在溜冰場約會的戲，在沒拍攝時，黃寅燁怕不熟練的文佳煐跌倒，自然扶著她的腰，甚至還緊緊的手牽手引領她，讓粉絲直呼「戲外比劇情還甜！」《女神降臨》全劇已在friDay影音獨家上架。

(中時 )