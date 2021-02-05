美國新科總統拜登入主白宮，相較於對前第一家庭的嚴格檢驗，美國主流媒體選前與選後都鮮少提及拜登家庭的負面消息，不過次子杭特（Hunter Biden）曾因「電郵門」風波，以及他過去沉迷毒品、酗酒等問題引發一陣討論，根據外媒報導，杭特4月出版的自傳中，主要講述他如何走過這段黑歷史，甚至有英國媒體指，這部自傳若拍成電影或影集，杭特荷包將賺滿滿，而曾染過毒癮的小勞勃道尼將是飾演杭特的不二人選。

拜登的次子杭特過去沉迷毒品、酗酒，他4月出版自傳講述自己如何走過這段黑歷史。（圖／翻攝自apnews.com）

根據《CNN》和《美聯社》的報導，51歲的杭特4月6日要出版自傳《美麗事物》（BeautifulThings），內容會陳述他沉迷於藥癮，到戰勝自我的經歷，報導稱杭特在2014年時，因為吸食古柯鹼被海軍勒令退伍。

拜登和次子杭特。（圖／達志／美聯社）

其實杭特在去年的美國大選中，因為牽扯到烏克蘭和中國大陸的生意往來，加上他被指是戀童癖甚至有性侵未成年少女等醜聞，最後還被川普陣營「加碼爆料」吸毒性愛影片等消息，在大選期間吵得沸沸揚揚。

外媒點名小勞勃道尼將是詮釋杭特的不二人選。（圖／達志／美聯社）

不過面對川普陣營抓著杭特猛打，拜登始終力挺這位次子並表示，「我以我兒子為榮」。另外，英國的《每日郵報》指出，杭特的自傳既可為他賺進200萬美元，折合台幣約5600萬元的收入，報導還稱，若是將自傳翻拍成電影或電視影集的話，杭特甚至可再撈數百萬美元，至於杭特找誰來演，報導推薦曾患有毒癮的小勞勃道尼將是詮釋杭特的「最適合人選」。

(中時新聞網)