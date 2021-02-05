由原作者西野亮廣親自執導、編劇的動畫電影《煙囪小鎮的普佩》，由製作過《惡童當街》《海獸之子》的STUDIO4℃動畫工作室擔綱製作，並邀請到當紅演員窪田正孝、天才童星蘆田愛菜等強大卡司獻聲，是部能在深受疫情影響的這個時期，暖心感人的動畫作品。

《煙囪小鎮的普佩》自2016年末在日本發行後，以向著夢想一步步邁進的冒險，以及深刻感動人心的友情、親情羈絆，深深擄獲讀者的心，讓西野搖身一變成為暢銷繪本作家。對於這部作品的構想，西野亮廣表示：「抱持夢想會被嘲笑；展開行動會被抨擊，煙囪小鎮正是現代社會的縮影，也是發生在我身上的故事。」

他表示：「本來是為了與我遭遇相近的挑戰者們創作出這個故事的，卻因衝擊全球的病毒而大大改變原本的理念。有許多的人哭泣、許多的夢想與希望破滅，現在世界正被濃濃的黑煙籠罩，就像煙囪小鎮一樣，我認為這是一部對於這個時期來說非常具有意義的作品。」

聲演相信「星星」存在的少年魯必奇的蘆田愛菜也談到：「辦不到是由自己決定，想要挑戰的也是自己，我從魯必奇的台詞中獲得了邁步向前的勇氣，希望觀眾們也能有這樣的感受。這是一部蘊藏了許多訊息，不論什麼世代的觀眾都能夠被觸動心弦的作品。」

素有「日本奧斯卡」之稱的「日本電影學院獎」日前公布優秀獎入選名單，《煙囪小鎮的普佩》一舉獲選優秀動畫作品獎。電影將於4月1日中、日文配音版本同步在台上映。

(中時 )