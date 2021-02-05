資深媒體人趙少康重回國民黨，獲前高雄市長韓國瑜力挺參選黨主席，引爆「逼宮說」，國民黨主席江啟臣已聘他為中評委，資深媒體人黃暐瀚分析認為，趙少康意在救國（選2024總統）；國民黨主席江啟臣，志在連任（選2021黨主席）；韓國瑜則心繫黨國（期望國民黨還能重回執政），誰都沒有錯，只不過他們的預期產生了落差。

黃暐瀚5日在臉書分析指出，政治人物想要出來選，第一個就是要聲量，聲量帶來話題使你天天被看見，每天被講，不管是好是壞，就會紅，當時陳水扁就是採用這個方法，他當立委時天天上報，結果去選台北市長，台北市長落選後，卻選上總統，所以聲量是政治之路的一切。現在趙少康所作的是要選總統，而不是黨主席，比如他講中天就是要聲量(趙承諾如果將來選總統，如果當選，會叫華視退出52台、52台還給中天。)他一講完，馬上成為各大媒體的標題。

黃暐瀚指出，趙少康見國民黨主席江啟臣是要回國民黨，壯聲勢則是要選總統，這是趙少康的角度。可是在江啟臣的角度看來，是看到連任黨主席的希望，聘趙少康當中評委，成為他的顧問，朱立倫就不會贏他了，這是他的夢，不過他的夢突然裂開一個縫，才知趙少康也要選黨主席。

黃暐瀚點出，當時江啟臣跟趙少康講他自己要選黨主席，要趙支持，趙還說當中評委不是要選黨主席，只是要有個話題而已，但為什麼《自由時報》曝光這件事後，趙又說要選黨主席。黃暐瀚對此分析說，江啟臣要選黨主席，需要奧援、需要韓趙支持，可是他沒想到韓趙要的比他想的更多。趙少康要的是選2024，要江啟臣幫他，沒想到江身邊的人要他回國民黨而不是選黨主席，預期產生了落差，才會變成現在這樣的亂局。

(中時新聞網)