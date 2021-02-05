中廣董事長趙少康近日返回國民黨，與黨主席江啟臣協商中評委過程卻遭綠媒獨家提前透露消息，趙少康因此質疑國民黨內有內鬼。對此，5日有媒體報導引述黨內知情人士說法稱，江啟臣態度反覆，是受台中紅派大老、前總統府秘書長廖了以等「保江派」強力反彈。惟據悉，廖了以對此說法嚴重駁斥。

【現場直播】趙少康媒體聯訪｜2021.02.05

《自由時報》總編輯鄒景雯近日撰寫特稿，指稱韓國瑜女兒韓冰、立委許淑華是韓趙結盟的最早「引線人」，撰文鉅細靡遺描述協商過程，也提到三方會面的消息保密到家，黨內並不知情，消息一出引起政壇譁然。

資深媒體人、中廣董事長趙少康。(圖/本報資料照)

據《上報》5日報導，江啟臣對趙少康回黨內爭取中評委的態度，之所以反覆猶疑不定，其關鍵就是因為背後受到「保江」本土派勢力，同時也是江所倚重的廖了以等人大力反彈，原因是因為廖先前已告訴過江啟臣，「今年黨主席一定要有他一份」。

值得注意的是，對於外界傳聞種種「內鬥」、「派系角力」說法，趙少康5日上午在記者會回應，他不想再陷入黨主席選舉議題泥沼，選舉作業細則若要交由中常會決定，他不會對抗。他強調，也沒有內鬥問題，自己跟前新北市長朱立倫、江啟臣及其岳父、前總統府秘書長廖了以等人都很熟，國民黨的大家都是朋友，沒有「誰跟誰結盟」的問題，若要結盟，他通通都要結盟。

趙少康強調，他與江啟臣沒有問題，外界挑撥、內鬥都是沒有的事情，當不當黨主席不是最重要的事情，像是過去他把新黨創起來後就離開。

中天政論節目。(圖/中天新聞畫面)

名嘴謝寒冰5日受邀出席《中天》政論節目「正常發揮」，與主持人王又正討論「國民黨內鬼洩密案」，受邀出席的還有國民黨文傳會主委王育敏、副主委鄭照新。

鄭照新則認為，這件事再繼續追下去已經沒有意義了，因為真相會越來越少，假象會越來越多，重點在於，趙江等人應該一致對外對抗民進黨，用事實打破放話傳聞。黨主席江啟臣對此傳聞也駁斥該報導，是「子虛烏有」。

(中時新聞網)