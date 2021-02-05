最近比特幣成大熱門，最新報價又漲至3.8萬美元以上，但近日卻發生一名德國檢察官，先前從詐欺犯手中沒收了1700多枚、價值超過5000萬歐元(近台幣17億元)的比特幣，卻因問不出密碼，無法解開這筆錢。

《路透社》報導，德國 Bavarian town of Kempten一名檢察官表示，這名詐欺犯男子被判入獄，並一直處於服刑狀態，警方從其手中沒收1700多枚比特幣，他卻一直保持沉默，「我們問他，但他沒有說。」、「也許他不知道」，檢察官說。最後，警方反覆努力也無法破解密碼，因此無法拿到這筆錢。

由於比特幣儲存在稱為數字錢包的軟體中，該軟體通過加密進行保護。密碼用作解密密鑰以打開錢包，密碼丟失後，用戶將無法打開錢包。

檢察官並提到，該名欺詐者因在其他電腦上秘密安裝軟體，利用其挖掘或生產比特幣的權力而被判處2年以上徒刑。

(中時新聞網)