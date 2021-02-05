網路發達，現在有越來越多速人正妹當起遊戲實況主或直播主，不少線上藝人也是透過這種方式累積人氣；有一名正妹網紅肉乙（Zoe）外表甜美，也經常玩遊戲開直播和網友互動，日前她在YouTube頻道分享一段換裝分享穿搭的影片，沒想到身後鏡子洩露她僅穿內衣褲的背影，火辣身材讓眾人超驚喜。

人氣正妹直播主肉乙日前在YouTube頻道分享突破尺度的影片，自己也笑說「這次夠有誠意了吧！」，因為她除了展示各種穿搭照之外，還直接當場換衣服，幾度身上僅穿著黑色內衣褲的畫面，相當養眼。

有眼尖網友注意到肉乙身後的一面鏡子，反射出她真實背影，屁股下方的微笑線和長腿都讓人看了臉紅心跳。(圖/ 摘自肉乙_Zoe YouTube)

有眼尖網友注意到肉乙身後的一面鏡子，反射出她真實背影，屁股下方的微笑線和長腿都讓人看了臉紅心跳，性感身材瞬間擊暈大票網友，紛紛讚嘆「不分享對不起Zoe啊～～～腿超美的～～～」、「你這影片浪費了我１個小時的時間」、「不管是穿搭還是身材，看好看滿」、「鏡子位置放得非常優秀，希望還有下一集」；而肉乙事後也在底下留言表示，「鏡子真的美麗的意外」。

肉乙目前是一位全職實況主，平時在YouTube頻道會看到她玩遊戲或是出遊影片，清純可愛的臉蛋擄獲不少粉絲的心，近期更突破尺度拍換衣影片，好身材也讓眾人相當意外。

(中時新聞網)