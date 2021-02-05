台灣將與其他國家共同分配130萬劑AZ疫苗，最快4月就可以施打。常在媒體分析民調的媒體人吳子嘉卻認為，陳時中應該要從6月份開始，完成全面性的施打；他擔心，疫苗再搞不定，會影響民進黨2022年選情，新冠肺炎恐會把民進黨政權搞垮。

美麗島電子報董事長吳子嘉在《關鍵時刻》節目中表示，台灣的媒體人以及台灣意見領袖、民意代表、立委講得很簡單，台灣現在的防疫全世界第一名，我們不要打疫苗，這個厲害吧，不用疫苗，我們這個國家厲害到，我們已經突破了醫學奇蹟，疫苗都不用了。

吳子嘉認為，陳時中應該要從6月份開始，完成全面性的施打，這個才是核心問題。民進黨面臨一個非常大的危機，接著2022年就要選舉了，如果這個疫苗的事情不能搞定，疫情一直出現，民進黨在2022年的選舉就會步上前美國總統川普的後塵，川普是怎麼垮掉的，就是被新冠肺炎搞垮。這個歷史血跡斑斑，民進黨所有上上下下不要在那邊唱高調，說陳時中已經很努力在做了。

吳子嘉建議，民進黨現在就規規矩矩地，快點完成施打的程序，即便AZ疫苗也好，快點完成這個施打的程序。否則的話，我擔心不是怕趙少康，我怕新冠肺炎把民進黨政權搞垮。

(中時新聞網)