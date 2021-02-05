在大陸巨大的需求下，全球石油供應國都盼能夠打入大陸市場，其中，兩大石油生產和供應國，即沙烏地阿拉伯和俄羅斯之間的競爭最為激烈。此外，美國也積極展開行動，盼擴大包括大陸在內的亞洲市場份額。

大陸《金十數據》引述《俄羅斯通訊社》報導指出，大陸作為全球第一大石油進口國，2020年進口了5.424億噸石油（約1085萬桶/日），同比增長7.5%，佔全球石油消費總量的13%以上。2020年沙烏地阿拉伯以更低的價格，將8500萬噸石油運抵大陸市場，成為大陸最大的石油供應國，而俄羅斯則緊隨其後，對大陸出口了近8350萬噸石油。

然而，上述兩大石油出口國，誰有望成為最後贏家？俄羅斯普列漢諾夫經濟大學教授奧列格·卡列諾夫認為，由於東西伯利亞-太平洋石油管道的建設，且港口鄰近大陸煉油廠，事實上，俄羅斯石油更具價格優勢。

TeleTrade信息分析中心首席經濟學家彼得·普什卡列夫則表示，短期來看，沙鳥地阿拉伯只是在供應量上取得了暫時的優勢，但從總收益上來看，俄羅斯才有望成為真正的贏家。

報導並提到，未來大陸對石油的需求仍將持續旺盛，而這也讓全球各大石油出口國躍躍欲試，因為根據數據顯示，2020年伊拉克對大陸石油出口量同比增長16%至6012萬噸，成為大陸第三大石油供應國。

此外，美國也積極展開行動，盼擴大包括大陸在內的亞洲市場份額。根據《中國石化新聞網》消息，一月美國向亞洲出口的海灣原油總量增至近5100萬桶。不過，業內人士分析表示，由於美國新政府禁止在聯邦土地進行鑽探，美國頁岩油產量可能會下降，這對該國的石油出口業將造成一定影響。

(中時新聞網)