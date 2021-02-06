德國方面今天對於台灣請求協助以取得2019冠狀病毒疾病（COVID－19）疫苗一事，避而不談。德方曾先請求台灣協助，以紓緩德國汽車工業的晶片供應危機。

德國經濟部和外交部發言人在一項定期記者會中，對於記者詢問德國是否有某種以疫苗換取晶片的念頭，都避而不答。

一位熟悉台、德雙方磋商情況的人士透露，這類協議的外交牽扯比較棘手；至於對出口疫苗的評估，也一樣棘手。目前德國國內的疫苗供應，仍處在短缺狀態。

歐盟批准的第一種疫苗是由德國BioNTech生技公司與美國輝瑞大藥廠（Pfizer）合作研發並合作行銷。

此外，BioNTech與中國復星醫藥集團已有協議，將透過復星在中國行銷1億劑疫苗。同時BioNTech發言人指出，雙方正就擴大合作進行初步商討。

「我們可能會考慮將大宗疫苗運送到中國大陸，然後在當地分裝，甚至透過與復星的合作，在中國大陸生產疫苗，但這些想法都還在磋商中。」

記者詢問BioNTech，是否會為台灣提供疫苗，這家公司拒絕談論「我們商業洽談可能或計畫中的細節」。

(中央社)