中廣董事長趙少康近日重返國民黨，並透露自己有意願參選黨主席、直攻2024總統大選，為藍營選情投下震撼彈。前民進黨立委林濁水認為，趙少康想學前高雄市長韓國瑜一人救全黨、救國？他質疑，過去在台灣經濟落居四小龍之外、產業空洞化，那時怎不覺得國家要完？直到「美國要加碼投資台灣」，才大興亡國感？

江啟臣5日上午到台中市力挺反萊豬公車上路時，對媒體詢問，過去與趙少康、韓國瑜會面被綠媒《自由時報》外洩，國民黨內是否有內奸？江啟說，「國民黨沒有內奸，我相信我的團隊」，這種事情就是回復黨籍，他認為條件許可，願意聘任趙為中評委，至於這些消息跟國民黨內部並沒有任何的關係。

資深媒體人 趙少康。(圖/本報資料照，鄭任南攝)

對於消息遭洩漏，趙少康同日也在記者會上質疑，每當國民黨內重要事情大多都是《自由時報》報導，《自由時報》從未對國民黨友善，黨內人士放消息給它什麼意思，他也希望黨中央，要查出到底是誰去放話，因為不能守密難成大事。

對趙少康時隔多年再度回到國民黨，林濁水5日透過臉書回應，趙少康登高一呼，顯然有意取代韓國瑜，成為一人救一黨甚至救一國的寄託所在。但他認為，台灣經濟過去落到亞洲四小龍之外、投資不振、産業空洞化，要不要防衛台灣,美國支吾其詞⋯那時不見趙少康不覺得要亡國要出來。現在這一切成過去式，又因防疫、晶片生產，全球肅然起敬。

林濁水質疑，等到「美國努力加碼台灣時」，反而才大興「亡國感」？他對於趙想「一人救一黨」樂觀其成，但至於國家要亡了？他反倒不這樣認為，並要趙少康安心好了。

有沒搞錯,要亡國了,所以得學韓國瑜再次一人救一黨甚至救一國? 經濟落到四小龍之外,投資不振,産業空洞化,要不要防衛台灣,美國支吾其詞⋯那時不覺得要亡國,不必救,現在這一切成過去式又因防疫,晶片生產全球肅然起敬,美國努力加碼台灣時反而才大興亡國感? 一人救一黨?樂觀其成;至於國要亡了?趙先生安心好了. 由林濁水發佈於 2021年2月5日 星期五

(中時新聞網)