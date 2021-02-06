馬上又要過年了，有沒有單身男女害怕回家的？小編的一位閨密就說：「因為單身，每年最害怕的節日就是過年，因為免不了有『好事』的三姑六婆來關心婚姻大事……」你是不是也很有同感？近來台灣單身人口逐年增加，像小編閨密一樣對於「過年」這檔事避之唯恐不及的恐年族、躲年族，勢必會愈來愈多。本周小花平台專題特別寫給單身未婚的你，極力呼籲：即便是單身一個人，也可以樂活，「前提是要優先做好個人保障規劃，才能即時因應風險事件！」

台灣人口負成長 專家：關鍵在於民眾不婚、晚婚

根據內政部人口統計顯示，全台灣單身人口正持續增加中，其中30歲以上單身人口超過600萬人、佔30歲以上人口近4成左右，尤其值得注意的是，女性單身的人數已高於男性60萬人。

每到過年，許多單身未婚者最害怕的就是，遇到平時不怎麼見面的親戚長輩免不了要寒暄一番，簡直就像受到「三姑六婆」盤問式的精神折磨，其中尤以「何時要結婚？」這個話題最讓人感到心驚驚、不知該如何作答……；今年你也是恐年族、躲年族，被親戚長輩「問候」到心裡很不是滋味？

今天隨著時代的轉變，不少人反而崇尚單身，以往認為單身＝敗犬、寄生族甚至單身公害的觀念，可能要被打破了！根據美國CNN網站由專業心理學家發表一篇名為《現在是單身的好時機》的文章寫道，今天美國民眾的初婚年齡不斷地往後延，約有25％的美國人終其一生單身未婚。

另一方面，經研究發現，包含單身、離婚或是分居的未婚女性在結婚後，可能會出現的生理現象諸如：BMI身體質量指數上升、腰圍增加及血壓不正常等，而單身女性則正好相反。總括來說，雖然單身未婚，日常飲食習慣反而更健康，氣色和體力也會更好。這是不是打破你的既定觀念？

事實上，不僅是在美國，單身未婚、獨自生活現象已然走向全球化，台灣亦然，猶有過之而無不及。

(中時新聞網)