現代人愈來愈長壽、孩子則是愈生愈少，眾所周知，台灣少子化問題已然成為「國安危機」，儘管已經喊了好多年，卻不見絲毫緩解跡象，去（109）年更首度出現人口負成長，今（110）年恐面臨16萬名新生兒「保衛戰」，讓不少人憂心忡忡：如果無法有效減緩人口負成長速度，不僅將造成勞動力短缺、消費力降低等問題，更甚者，恐嚴重衝擊台灣未來的經濟表現。

新生兒再創新低恐面臨「16萬保衛戰」

怎麼說台灣的少子化問題已經喊了好多年？根據內政部統計，台灣總生育率（平均每位婦女生育量）在92年時就已跌破1.3人，進入所謂的「超低生育率階段」，政府在99年時把人口視為國安議題。不過，經過10年直至今日，少子化問題不僅未見減緩，反而更見加劇，去年首度出現人口負成長、銳減4餘萬人，年減0.18％。

針對台灣少子化問題癥結點，有專家認為，主要關鍵還是在於結婚率年年下降，加上已婚夫妻愈生愈少，致使出生率卻始終不見起色，「生育率下降到一定的程度就會維持在一個較低的水平上，尤其台灣女性晚婚、晚生，連帶影響生第一胎的時間，如果第一胎太晚生，一般來說很難再催生第二胎，生育率自然也就不斷往下掉。」

由此可見，要解決台灣少子化問題，歸結其原因還是要想辦法提高結婚率，才能有效減緩人口負成長速度。據統計，去年1至12月全台出生人數為16萬5,249人，創下歷年新低紀錄，且同年結婚率也大幅下降，預期結婚對數會連帶影響今年的新生兒人數，因此才有「今年是16萬名新生兒保衛戰」之說。

有關台灣超低生育率的迷思與現實，先前小花平台多以專題報導並深入分析，台灣超過35歲生產的高齡產婦比例逐年升高，生養孩子除了經濟上的考量外，更需要注意的是，產婦高齡化相對提高新生兒罹患先天性重大殘缺的機率，建議有計畫懷孕的準爸媽們，最好提早為自己與孩子做好完善的保障規劃，輕鬆用保險來轉嫁人生風險。

(中時新聞網)