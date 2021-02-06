最近1年多來，市場上大量的儲蓄險保單停賣，市場利率也愈來愈低，政府法規政策鼓勵保險業者多銷售強化保障成分與降低保證方向的保險商品，加上民眾仍存有儲蓄的需求，因此過去有不少習慣購買固定型收益型商品的民眾，開始轉買投資型保單。

不過，你知道何謂投資型保單？面對市場上琳琅滿目各式投資型保險商品，又該如何下手挑選？以下跟著小花平台一起來了解。

投資型保單適合哪些人購買？

根據壽險公會統計，儘管去（109）年1至12月傳統型保單與投資型保單都見衰退，但是如果單看9月，投資型保單初年度保費買氣大躍升、熱賣新台幣345.47億元，相較於前3月平均僅銷售258億元的水平，大幅增加了近90億元，備受民眾青睞。

說到投資型保單，是指結合「保險」與「投資」兩種功能的保險商品，保戶繳交的保費其中一部分用以支應保險成本和保單相關費用，剩下的保費則依照保戶事先約定的投資方式和投資比重進行投資，交易後不論賺或賠，都由保戶自行承擔投資損益結果，常見投資標的諸如基金、債券或是ETF（股票型指數基金）。

至於面對市場上眾多的投資型保險相關商品，民眾該如何下手挑選？小花平台保險顧問指出，在思考購買投資型保單時，最重要的考量在於「放長線、釣大魚」的長期規劃，不需把所有的錢都投入，而是將部分資產配置在保單即可，讓保單成為個人資產配置的一環，「除了有投資理財功能外，還有保障的用意存在。」

另一方面，對於投資型保單的規劃，像是未來給孩子存教育基金、留學基金或是結婚之用，都很適合以投資型保單來準備。

(中時新聞網)