身為企業中高階經理人已經有了豐富的實戰經驗，為什麼還會要進修EMBA(Executive Master of Business Administration)？中興大學前EMBA執行長紀信義教授說，最主要的原因在於解決企業經營瓶頸、建立世代傳承模式、尋求結盟機會以及獲得學校多元資源等需求。

紀信義教授以寶成集團運用EMBA資源的成功案例來說明讀EMBA的優勢，寶成集團執行長辦公室協理蔡有宜於二○一九年考上中興大學EMBA領袖組，在修課過程中，因充分了解興大EMBA這個大平台可提供的豐富資源，所以在家族成員轉戰茶品事業之際，居中促成寶成工業前董事長蔡其建來訪，藉由EMBA所鏈結的平台資源，由興大農學院提供植栽、景觀和水土保持等專業知識及人才，協助打造十一公頃的「茶文化園區」，後續的茶餐飲經營，則由管理學院協助建立商業模式，使得蔡其建得以創建熱愛的茶品新事業！這就是藉由EMBA所鏈結的產學平台所產生的效益！

融合家庭與企業主的支持 重新排序生活

對於忙碌的中高階經理人而言，重新進入校園學習，時間管理正是一大考驗。一旦決定報考EMBA，就得重新思考時間分配的比重和建立正確的學習態度，紀信義教授提醒想進修的中高階經理人，最好是能得到家人和公司老闆的支持與鼓勵，這樣才能在家庭、工作及課業平衡的狀態下，專注於課程學習，至於過去可能常有的「應酬」，則可以正當的上課理由予以婉拒，重新排序生活重心，讓自己的生活更精實！

紀信義教授說，在辦學的過程中，曾看過少數個案因家庭或老闆不支持於晚間或週末進修，造成學員畢業的困難，所以興大EMBA透過多元化的社團，如體育性、音樂性及文藝性社團，舉辦家庭日活動，除了可以讓家人了解學員的學習狀況和環境，同時也能讓課程所帶來的正面效益傳遞給家人或是所屬企業，進而影響家人或同事也來進修，帶動學習風潮！

至於如何選擇學校？紀信義教授說，每校各有特色，主要是看個人在工作位階上的需求、經濟狀況以及想取得何種養分為考量點。以國際學校的EMBA來看，所需成本較高，但如果有海外業務拓展的需求，選擇國際學校很有幫助。至於台灣的EMBA，因時間機會成本不同，企業主在時間許可下，可選擇北部的名校，反之，則建議以工作區域的重點學校為考量，因為校友多、產學平台資源豐富之外，還有充足的時間可運用。

放下職場身段 來場跨領域的腦內激盪

重視個案研討的EMBA課程，由於學員大多來自企業的中高階層，甚至有些學員年紀比教授資深，難免會質疑理論的可行性或是難以放下身段來請益，這時教授如何幫助學員把學術理論聽進去？紀信義教授的見解很特別，他認為，理論就是整理過的實務！而且許多經營實務，都是根基於學術理論，包括公司理財、公司治理、組織管理、行銷策略等等。

專精財務管理的紀信義教授，就以台積電在二○○八至二○○九年金融風暴期間的財管決策為例，拿出當時的財務報表在課堂上檢視縮減人事預算的影響，尤其是資遣幾位高階工程師的決定，就短期效益來看，的確可達損益平衡，但就長期來看，高階工程師被迫到中國或其他國家發展，反而影響台灣的產業競爭力！這就是教授運用實務融合理論的教學，讓中高階經理人思考決策的面向，提高他們在經營決策上的視野。

而匯聚各界菁英於一堂的EMBA還有個特點，上課多以丟議題的方式，讓跨世代、跨產業的學員們共同討論激盪，像是企業成長、定價策略、獲利模式、創新服務等議題，透過不同角度的切入，在課堂上常激盪出思維革新的火花！

境外訪學課程 形塑企業倫理

另外，為拓展中高階企業經理人的國際觀，興大EMBA特地帶學員到日本倫理研究所上課，以台日共同的熱門議題─「傳統產業的企業傳承」為例，設計出四天三夜的課程，主題包括企業經營的遠景、目標及使命的訂定與落實，第一天讓新舊世代的經營者分開上課，第二天讓不同世代的經營者一起上課討論，第三天各自省思，第四天則是進行總結。

紀信義教授說，這門「企業倫理與文化形塑」課程很具衝擊性！因為企業創辦人和接班人的二代教育、時代背景完全不同，經營理念的差異相當大，造成創辦人往往不敢放手讓下一代完全接班。但經過這門課的洗禮之後，雙方不僅可以互相理解經營決策的背後思維，還能靜下心來找出對方的優點！新舊思維的交流，進而共同形塑出企業新文化，讓參與的跨世代企業經營者獲益良多！

放寬學歷限制 鼓勵專業人才再學習

EMBA學歷限制於二○一三年因吳寶春條款正式打破，讓不少專業菁英有機會再進修，但仍有些個案造成爭議。紀信義教授認為，放寬學歷限制的精神，在於像王永慶這樣的企業主或社會領袖，因處於過去時代背景下的社會及經濟因素，沒能取得大專學位，但因其對於國家、社會或是其他領域有重大貢獻者，都可以申請EMBA進修，這是值得鼓勵的事！

至於外界擔心的EMBA學生素質降低，紀信義教授說，這要回到辦學的初衷來看問題，只要是申請所學與專業貢獻領域有相關性，都有正面的影響力，況且還有畢業門檻可以把關，不用擔心素質的問題。

像興大EMBA領袖組在過去三年，每年平均二十三位學員中，就有二至三位是透過吳寶春條款進來研修的學員，他們的專業對於課程也是股新活力，只要態度正確，永遠都是教學相長！

因應時代趨勢 創新課程上線

EMBA學程在台灣已推廣二十年，為了培養創新與創業的成長動能，課程設計也都能與時俱進，紀信義教授指出，因應AI時代的來臨，興大EMBA開辦了智慧科技與管理、人工智慧的製造與大數據決策等相關課程，針對超高齡社會的到來，則開設人口老齡化與休閒產業的發展、健康產業管理、休閒運動與產業管理等相關課程。另外，在新創事業崛起的風潮下，也開辦了新創事業與財務決策、創意與科技管理等相關課程。

對於有意報考EMBA的中高階經理人，紀信義教授說，EMBA是知識的寶庫，也是人脈連結的最佳場域，只要能兼顧家庭和工作的平衡，並放下個人在職場上的角色與本位主義，把自己當作大海綿，來到學校與老師和同學一起學習，在EMBA這豐富多元的產學鏈結平台，一定會有滿滿的收穫！

本文作者:洪寶山

(本文摘自《理財周刊1067期》)

《理財周刊1067期》

(中時新聞網)