全球理財觀-廣宇日線圖。(圖/理財周刊提供)

拜登不是川普，川規不一定拜隨！環球時報一月二十九日援引外媒報導稱，記者提問關於中美第一階段經貿協議是否還有效，美國白宮新聞秘書珍．普薩基在白宮例行記者會上說：「前任政府出台的所有關係國家安全的措施都要重新評估，不要想當然地認為會繼續推進」。

報導援引美國政府消息人士的話稱，拜登政府在評估期間會暫停實施美國對三千七百億美元中國商品加徵關稅的措施，直到全面評估完成，美國找出與其他國家聯合對中國的最佳辦法後，再決定做出哪些改變。

「遊戲驛站」多空大對決 引發蝴蝶效應

如果拜登暫停了對中國的高關稅，接下來就要觀察台商鮭魚返鄉的效應會不會放緩。而台商如果回流台灣的資金放緩的話，那麼台幣升值的壓力可能在年後可以暫時舒緩，當然這對於多數出口企業是個利多，但對於台股來說，拜登當選後的十一月至一月資金行情，就告一段落了。

道瓊指數在一月最後一周下跌1014點(-3.27%)，單月下跌623點(-2.04%)，以台股與道瓊指數連動性高達九成，農曆年封關不知道美股能不能平靜度過。

其中的一個觀察指標是近期鬧得沸沸揚揚的GameStop(遊戲驛站)的散戶軋空法人機構，結果靠散戶起家的Robinhood券商交易平台竟然破天荒的限制散戶開倉，交易平台站在唱空機構的一邊，鬧到國會要調查，不禁令人想起2019年索羅斯趁著反送中做空港股卻因為港交所電子交易嚴重故障而慘賠百億的故事。

可能讀者會質疑遊戲驛站的多空大對決跟台股有什麼關係，只能說，在全球金融系統高度全球化，一樁看似不相干的事，透過蝴蝶效應，就可以引發羊群效應達到多米諾骨牌效應。

散戶抱團軋空 從美股吹到大半個北半球

遊戲驛站(美股代碼GME)一月底的收盤價325美元，一月十三日之前股價低於五十美元，從2002年掛牌以來，股價突破五十美元都站不穩多久就拉回，但這回一月二十二日突破五十美元之後，就一飛沖天，短短五個交易日，差點突破五百美元，這場史詩級的軋空還沒落幕，而唱空的香櫞機構(Citron Research)負責人已經透過視頻向全球公開宣告，從此放棄唱空，致力於為散戶提供看多服務，受到這一役的啟發，散戶抱團軋空的風潮，從美股吹到大半個北半球。

台股近期在外資調高台積電目標價到千元的唱多樂觀預期下，卻迎來外資連續賣超台積電近千億元，失守六百元關卡。外資這種一邊唱多、一邊賣股票的作風也行之多年，主管機關也沒轍。

但事實證明，在先進製程獨家領先，業績做為股價的後盾下，這十多年來台積電股價屢創新高，拉回就是買點，在三月年報公布後，隨著而來的就是除權息行情，台股多頭下一個火種，或許就是軋空行情。

值得一提的是遊戲驛站的軋空手法，跟過去傳統主力的做法不同，這次帶頭大哥Gill自稱從2019年六月開始投資GME，當時股價約五美元。此後他不斷買入。

透過互聯網社區組團 推動散戶對GME的熱捧

遊戲驛站是一家傳統的遊戲零售商，很多美國人都是從小去這家零售商買遊戲盤長大的。但現在科技發達人人上網，實體店的這類遊戲買家越來越少，過去幾年以來大多人都不看好這家公司，股價從2016年的二十八美元跌到2019年底的三美元多，去年，GME成了美股做空股最多的股票。FactSet的資料顯示，GME的空頭淨額是股票流通量的138%。

疫情導致的復工復產停滯以及財政補貼帶來的額外收入導致散戶成交量激增，這些新手小白需要大量的股票訊息，同時也需要有人指引，於是這批九○後的美國年輕人利用互聯網帶來的網路社群傳遞著最快的資訊，天時地利人和，三十四歲的波士頓金融分析師Gill帶領Reddit分論壇WallStreetBets(WSB)的粉絲推動了散戶對遊戲驛站(GME)的熱捧，掀起了GME股票的暴漲，其中一個關鍵因素是Gill在股價最低點買入了五萬美元的看漲期權，他認為，通過吸引擁有最新一代電動遊戲機的新客戶，遊戲驛站有重振雄風的潛力。

他說，一些人很快就把遊戲驛站理解成下一個要清盤的公司，很多人並沒有更深入地挖掘，這是完全搞錯了類型，看錯了一個機遇。

於是Gill透過互聯網社區組團，散戶抱團資金買入股票的同時，主戰場其實是通過買入買權來逼迫期權的賣出者不斷的對沖(相當於用超高的槓桿使得造市券商不得不買入股票)，而股價上升時賣空看漲期權的倉位同樣會出現巨額虧損，需要買入更多的股票對沖，而Gamma對沖最終產生的股票的買入速度會以非線性的速度激增。

GME市場上存在的看漲期權已經達到了驚人的一百五十億美元，當下放空的人不僅要擔心無法支付這筆款項(去年的負油價出現過一次)，並且還要害怕空單追加保證金的速度趕不上股價上漲，兩層共振下最終導致了GME股價的「火箭式」暴漲。

這種情況其實非常類似Ａ股市場上以前的「牛散」或者「帶頭大哥」，公開自己的交易、帳戶和邏輯，然後聚集大量的粉絲跟單，並進一步向上反身回饋實現股價抬升。

從台股融券張數排行 留意養空潛力個股

從台股的融券張數排行榜，聯電、華邦電、長榮航、廣宇、金像電、萬海、佳凌、南電、聯發科、立積等個股可列入追蹤。

在蘋果考量美中角力的趨勢不變，著眼於中國市場，蘋果致力於扶植以立訊為首的紅色供應鏈，以鴻海為首轉型發展新能源車抵銷消費性電子的衝擊，富士康與吉利汽車合資公司剛成立，吉利控股集團就與美國電動車新創公司法拉第未來簽署合作協議，並探討由吉利與富士康合資公司提供代工服務的可能性，這對於廣宇而言是個利多，值得一提的是，鴻準的融券也開始明顯增加，可留意養空的潛力。

相對於加權指數已經跌破二十日均線支撐，南電、聯發科與立積都是處在相對高位的強勢股，特別是正當台積電承諾優先生產車用晶片之際，意味著2020年銷售額占比48%的手機晶片和33%的高性能晶片的產能將會受到排擠，而憑著聯發科的蔡力行執行長曾任台積電執行長的這層關係，相信聯發科可以得到台積電的產能支持，這點優勢是高通比不上的。

立積的董座因稅務規劃擬申讓118張，轉讓期間至二月底，受此影響股價自639元高點拉回，受惠WiFi 6 FEM(射頻前端模組)需求暢旺，連續三季EPS成長，同樣具備養空實力。

本文作者:洪寶山

(本文摘自《理財周刊1067期》)

《理財周刊1067期》

(中時新聞網)