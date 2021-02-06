一支來自高雄橋頭的台灣蘭姆酒，正受到全球烈酒愛好者的矚目。

主角是成立「文藝復興蘭姆酒廠」的夫妻檔，法國人歐利文（Olivier Caen）與他的台灣太太邱琳雅。

2013年，兩人從旗山種白甘蔗起步，成立全台唯一一間蘭姆酒廠。2020年，他們拿下The Drinks Business Awards金牌，同獲此獎的還有全世界最古老的奇峰蘭姆酒廠（Mount Gay Rum）。

來自蘇格蘭的威士忌權威戴夫布魯姆（Dave Broom）去年為他們寫酒評，給予「表現卓越」（Excellent）的盛讚。不少台灣老饕，如Fika Fika Cafe冠軍烘豆師陳志煌、畬室主廚鄭畬軒都是常客。酒廠更獨創法拉利規格酒標，紅到國外。

「他們是台灣蘭姆酒的開拓者。」國內威士忌名家邱德夫說，蘭姆酒是世界的主流酒種，在台灣卻很邊緣，多數用做調酒基酒。文藝復興的蘭姆酒正向消費者展現，純飲蘭姆酒口感，不輸頂級威士忌、白蘭地。

故事，從歐利文的中年危機說起。8年前，即將奔4的他，人生已過了大半。他心想，此刻不做一件偉大的事，將再也沒機會。

歐利文選擇釀蘭姆酒，有兩個原因。其一，酒是他最了解的事物，19歲就開始專研製酒、蒐藏老酒，至今法國老家的地窖藏有4、5000瓶酒。其二，「因為，我在台灣。」

台灣盛產甘蔗，高雄又位處亞熱帶，四季如夏，受到梅雨、颱風等影響，「烈酒在台灣熟陳1年，可抵蘇格蘭3年。」邱琳雅引述歐利文的話：「台灣人是住在一座金礦上，卻不自覺。」

蘭姆酒的原料為甘蔗製糖後的副產品糖蜜或甘蔗汁。文藝復興的糖蜜，取自雲林虎尾糖廠；但甘蔗汁，卻來自高雄旗山自種有機白甘蔗，從採收、搬運、搾汁，一切純手工。

歐利文解釋，釀酒用的原料，必須質地純淨，一定要用有機無毒的甘蔗。且最好避免機器採收，才不會攪入雜草及土壤。其中細節太多，與其與蔗農契作，「不如自己種。」

講究原料外，他們也鑽研技術，打造蘭姆酒的高質感台味。如一般大廠為提高效率，原物料發酵多控制在3天內，但文藝復興發酵最長達23天，以凸顯台灣甘蔗的香甜，強化酒體風味。

歐利文也參考牙買加傳統工序，蒐集每批蒸餾後的殘存酵母，多年養成「福爾摩沙酵母」（Formosa Fermentum）。邱琳雅形容，這就像吳寶春的老麵，日後蒸餾時，添加一些便可帶出酒中熱帶熟成水果的滋味。

邱德夫也分析，酒廠選用壺式蒸餾器（Pot Stills），是最傳統的批次蒸餾法，產量小且成本高，但可擷取純淨且具風味的酒液。大廠為求低成本，多採用連續式蒸餾器，這也凸顯了文藝復興的初衷「重品質大於產量。」

且眼尖的人會發現，若轉一下這支蘭姆酒的瓶身，背面藏有更大亮點。

一般背標僅會註記產地、 容量、酒精濃度等。但歐利文參考義大利超跑法拉利的規格資訊，羅列每支酒的原料、酵母菌株、蒸餾採用的加熱及冷凝方式、橡木桶來源及陳釀次數、熟陳時間及裝瓶日期等。

此一創舉日前登上法國蘭姆酒雜誌《Rumporter》。美國蘭姆酒作家麥特．皮耶得萊克 （Matt Pietrek）也撰文稱這支台灣蘭姆酒達到「極致的透明」，是未來酒業的標竿。

事實上，早在3年前，歐利文曾赴法給一位知名蘭姆酒獨立裝瓶廠負責人，試飲未裝瓶的文藝復興蘭姆酒。對方喝完，提議要買下20桶，運至法國酒窖熟陳，計畫在歐洲販售。

「聽到這，我們就打定主意不賣了。」邱琳雅說，這簡直是要這支酒在長大前流落異鄉。他們拒絕讓台灣的蘭姆酒，添加任何不屬於台灣的味道。

或許這也是為何，許多嘗過其滋味的台灣人說，他們的酒，入口是驚豔，尾韻是感動。

但開拓者往往是孤獨的。釀酒，猶如摸黑行走，不知道時間會帶領這支酒走向何方。歐利文也曾懷疑，這一切實驗可能徒勞無功，甚至導致自己一無所有。但橡木桶中的蘭姆酒總是告訴他，「別放棄、別現在放棄。」

邱琳雅說，一路走來，她曾有太多的困惑，為何砸錢做這樣的投資？為何釀酒需要自己種甘蔗？為何執意要自己設計酒標？但身為另一半，「我只能信任他，因為走出門，每個人都說他是瘋子。」

她想起某次甘蔗採收季，歐利文在冬雨中，獨自扛著甘蔗的身影，她眼淚不自覺落下⋯⋯。

「但現在，我懂了。」邱琳雅看懂歐利文的布局，不是為了當下，而是在為十年、數十年後的未來計畫著。

原來，拉長時間、拉高視角，這一路看似瘋狂的選擇，都合理了。「做一支世界名酒不難，只要你熬過前300年。」歐利文說。

《商業周刊1734期》

(中時新聞網)