新年氣息的嗩吶音樂搭上鞭炮爆竹聲，電腦螢幕上的YouTube直播，出現了斗大金黃字樣的「5、4、3、2、1」倒數。

螢幕上主持人中英雙聲道齊開，YouTube上的留言串一整排都是「我的」、「Yes」、「加碼」！一看螢幕的左上角，竟是某科技大廠的公司名，原來，這是一場線上尾牙。

它的舉辦者，就是台灣的尾牙大王：飛虹。

辦線上尾牙被客戶打槍

改痛點下手，加強摸彩環節

過去這一年，對董事長謝銘杰來說，絕對不是好過的一年，他創辦的飛虹國際整合行銷公司，過去承攬廣達、富邦與宏達電等大型客戶的尾牙活動，被大家封為「尾牙大王」，「我們從創業以來都是賺錢的，2010年開始是歷年向上，每年都創新高，但栽在2020年。」

根據1111人力銀行數據統計，20年有4成的企業選擇停辦尾牙，「非常多同業倒閉，至少50家，占產業的一半，」謝銘杰的手上也只剩一半客戶繼續辦尾牙。

在最低潮的時候，他召集了高階主管討論線上辦尾牙的可能性，卻換來一陣鴉雀無聲。

看著電腦吃尾牙？這情境真的很難被想像。但不做，他們就沒有出路！

整個團隊開始動起來，所有人學起新技能，擔任該公司專案企畫8年多的曾逸超就被指派去當直播主持人，他笑說：「我就去看唐綺陽、各大媒體的直播，觀察他們怎麼跟粉絲互動！」

他們還找廠商開發遊戲App，設計出10款多人遊戲，比如一次可以10人進行的賽車遊戲，目的是讓企業員工可透過線上遊戲在尾牙中得到歡樂。

但初始，客戶全不埋單。謝銘杰說：「（客戶）就是說很無聊。」於是，他們再努力鑽研：什麼是客戶一定要的？幾次跟客戶討論的過程中，意外發現有2、3個客戶都說：「我可以不辦尾牙，但我『摸彩』怎麼辦？」

有了「摸彩」這個關鍵字，他們又提出了新方案。

過去舉辦實體尾牙時就有的道具摸彩車再度在螢幕上亮相，搭上電影《不可能的任務》主題曲，氣氛立刻變得緊張刺激。而在攝影棚內，主持人喊出「準備好了嗎！」也讓人立刻進入了尾牙的最高潮。

線上尾牙沒辦法如實體尾牙，有加碼再捐出的熱鬧喧囂，但看著線上的留言不斷湧出「+1」加碼呼聲，員工的激動澎湃其實不輸實體，「一開始還說會不會很無聊，但最後大多數人都說，可不可以以後都這樣！」一位參與線上尾牙的科技廠員工表示。

她說，過去出差或值班的同事就無法參與尾牙，但線上無遠弗屆，再者過去只有幾名員工可以上台玩遊戲，透過線上全公司能一起同樂。

這個意外轉型，讓飛虹也開始進化。

一半員工啟動職能轉換

學習回應鏡頭，營造活潑感

100多名的員工，有50名企畫都必須轉換職能。約25人從聲訊、控音的角色改做線上影音連接、10人從機台畫面切換學做視訊連結，15位則是學習平面與動畫背景設計，謝銘杰則每一項能耐都必須涉獵。

大家再度修煉。主持人曾逸超以往在實體尾牙上是場控角色，開始主持線上尾牙後，他得揣摩各種直播情境，發展出自我風格，「要對鏡頭回覆，才會有互動的感覺，但也不能一直講，每個橋段也要分前、中、後段，跟工作人員對話，會有更真實、活潑的感覺。」

由於飛虹在最短時間內彙整好線上尾牙的方案，一連搶下近30場的線上尾牙活動，成功止血曾經連7個月零業績，全年營收也有約2億元。

這一役，對謝銘杰而言意義非凡，以往，他沒想過尾牙生意有一天會做不下去，就算線上很夯，但之前因為生意做得很好，所以完全沒有想發展。

但危機來了，就不要白白浪費。2003年，他創業時遇上了SARS，他的目標客戶是竹科上市櫃企業，當時企業主們正苦惱因疫情關係，股東會不能辦在室內，卻不知如何解套。謝銘杰腦筋一轉，「客戶一定要舞台、音響、桌椅、主持人等東西，我當時設計了一套戶外股東會專案，就賺翻了！」

現在，謝銘杰還在摸索線上服務的各種可能，他預想，未來可以透過設置線上平台，去整合辦活動會用到的團隊或設備資源，好比一場尾牙會需要飯店、音響、樂手等團隊支持，透過平台一站式的服務，企業端可以選擇想要合作的飯店、音響商、樂手等，而當某一團隊被選用的次數提高，也可以提供更優惠的價格，整個產業可以透過線上化更有效率。

他連家庭日與運動日，都想線上線下進行。一場危機，除了改變他的企業，也正顛覆台灣眾多企業的聚會想像。

《商業周刊1734期》

(中時新聞網)