春節長假即將封關，台股回檔超過一千點，但半導體、被動元件、筆電等持續漲價看好，航運股則有高獲利護身，隨指數快速反彈，股價也出現強彈；長假後接續召開董事會及公布股利，去年高獲利所配發的股息可能創新高，加上不少電子股股價拉高，列入MSCI名單將增加，長多股市中拉回，度過大回檔後，又是一次觀察機會，股價高姿態或創高者率先注意。

美股一月二十九日大跌，三大指數跌幅介於三．二至三．五％，是去年十月以來表現最差的一周。反映新冠疫情拖累經濟的疑慮揮之不去，加上過去三周GameStop暴漲十倍以上，許多做空該股的大型投資公司持續慘賠，預估超過一九○億美元，甚至引來證監會及白宮注意，受傷基金被迫出售其他賺錢倉位以彌補在GameStop的損失並換取現金，結果反使無關本次GameStop之爭的其他股票下跌，引爆這次美股大回檔，甚至連蘋果及微軟財報利多都無法止跌。惟本週又連續大漲，除道瓊外都回到所有均線之上，震盪幅度很大，也影響台股。

其實美股從去年十一月上旬再創歷史新高後，科技股表現明顯較優，尤其費半指數一路衝鋒陷陣創歷史高；而後那斯達克的谷歌、Netflix接棒演出總統就職行情，一直到一月二十日拜登就任後，股市開始較大拉回震盪，企業財報是有影響但不大，主要就是股市漲多了，例如費半指數今年以來最高上漲十一％、那斯達克上漲超過六％，且新任財長、最懂股市的葉倫，市場信心轉強。不過漲多就是最大利空，費半指數最高時與年線乖離高達四五．七五％、那斯達克超過三○％，所以一遇利空（例如這次GameStop暴漲暴跌，基金被散戶軋空引發白宮注意），股市拉回幅度就大。也使得整個月慶祝就職行情虎頭蛇尾。美股四大指數元月收盤紛紛留長上影線，道瓊及標普月線收黑，道瓊並跌破季線，標普也接近季線。

當然市場預期疫苗開始施打，將使得延續一年的新冠疫情得以逐漸受到控制，經濟恢復正軌。美國確診及死亡人數居高不下，但速度已經沒有先前嚴重；再者，美國幾乎有十分之一的人口確診，希望能達到整體免疫。所以十年期公債殖利率上升至一％以上。不過，後續還是要看疫苗施打情況以及對變異的病毒有無效用。技術面漲多是事實，按過去每年幾乎都會有一至二次兩千點以上大回檔，殺傷力還是不容小覷。其次，仍要觀察疫情減緩速度，若時間一直向後推，對於原本預估今年強勁的經濟反彈也將減弱。所幸目前市場資金還是很多，美國一．九兆美元救經濟方案正積極推動中，股市多頭行情仍未結束。而經過最近回檔後反彈，科技股拉回幅度雖大，但費半及那指都能率先重新站回五日線之上。

季線具有強烈支撐

就全球主要股市來看，近期的回檔不僅台灣，幾乎大多數國家及地區全面跌破月線，弱一點如德國及中國股市也來到季線附近。相對較強的日韓股市也下修至月線才反彈。其實若看今年表現最強的韓股，最高點三二○六點，與年線乖離高達三九．七六％，台股最高則是三○．五％；另一個乖離超過三成的國家是印度。而最近拉回包括費半、韓國、印度及台灣等，韓國及印度超過七％、費半高達八％，可以說是漲多對年線乖離過大的修正。

美國還是全球股市火車頭，拜登就任不到兩周，馬上簽署近五○項法案，對於疫情著墨相當多，搭乘大眾運輸都強勢要戴口罩，接下來在財政方面如何出招都是要注意。美股強勢才能帶領全球走出另一波行情，其中科技、製造工業類股還是焦點所在。

台股即將進入春節長假，去年新冠肺炎就是在長假中發生，加上今年台股屢創新高，且融資散戶大軍積極切入股市（近三個月融資餘額增加約五百億元，一度超過兩千億元），所以拉回速度也是很快，從高點一六二三八拉回至一五○八九點，下跌一一四九點、或七％。

再看一月的月Ｋ線收紅，但留長達一千一百點上影線，月成交量達七．四二五兆元，上檔套牢區形成，需要時間調整，所幸九月ＫＤ值持續高檔鈍化，中長多格局不變，可注意一月六日四三八六億元大量時指數位置一四七八三點至一五一九七點間，季線也上升至一四五三二點，此區間是低檔換手重要轉折區。

最近八個交易日外資賣超一千七百億元以上；一月賣超一一三○．八億元；而融資一度大增至二○一○億元，從去年低點以來增加一千一百億元；從十一月初至今則增加五百億元，如今才小降，減幅大不如大盤跌幅七％，所以還需看到融資大降，籌碼才穩定。

台股過去月成交量出現天量，隨後一至三個月見高點；例如一九九七年七月的五．一九兆元，八月指數彈至一○二五六高點；二○○○年一月出現四．五八兆元，二月指數彈至一○三九三高點；○七年七月五．○三兆元，十月指數彈至九八五九高點，但隨後各因亞洲金融風暴、網路泡沫及金融海嘯等國際大利空衝擊而反轉向下，月成交量爆大量後，台股高點有限且都出現反轉大跌走勢。

台股二○年七月再度出現五．三二兆的月天量，指數當月創一三○三一歷史高點後即拉回整理，歷史經驗走勢似重現，不過隨著台積電大漲，似改變過去月成交量爆大量後的慣性走勢，指數從一三○三一高點只拉回至一二一四四低點；換句話，台股一月出現月天量後，上期本刊提到，原本下修八百至一千二百點應跑不掉，換算約在一五○○○至一五二三八點才進入滿足區，果如此，而本週台股強彈，大致確認低點支撐力。至於高點，一萬六千點之上大量區較不容易一次躍過，需多次震盪，但後續應該還有新高點。不過要注意，一旦指數又急漲乖離超過三成又將拉回。

近十年開紅盤後偏漲

再看另一項統計數據：台股過去二○年中第一季十五次上漲、五次下跌，上漲機率七五％，去年底收在一四七五二點，也就是低於此數字進場勝算機率大。此外，統計近二十年農曆年前最後封關日，十四次上漲、六次下跌，上漲機率超過七成；近十年新春紅盤後台股偏漲，紅盤後五日、十日、二○日等上漲機率都達八成。換句話說，封關和新春開紅盤上漲機率都超過六成，至於元宵節上漲機率超過八成，與資金流竄市場有關。當然，若是像去年遇到百年一次疫情，下跌就躲避不了。

就基本面來看，先前主計總處公布去年第四季經濟成長為四．九四％，為十年來新高，全年二．九八％也創近三年最高，不但是三○年來首度超越中國大陸，更居已開發國家之冠。

上市櫃公司去年第四季營收創高，累計前三季稅後盈餘達一．七一四九兆，年增十．八％。再加上第四季豐收，預估獲利將超過二．五兆。今年配息將很可觀。緊接著二月底以後各公司召開董事會宣布股利政策時，一堆殖利率超過五％公司將跑出來，相對股價低檔就有支撐。

金管會表示，截至去年底，整體台股本益比仍有二二．三七倍；現金殖利率二．八一％，加計股票股利後殖利率為二．九九％，上市櫃公司全年累計營收則達三四．四三兆元，在國際受疫情影響下，逆勢年增一．一二％，顯示台股上市櫃公司的基本面相當穩健，總體經濟數據來看，台灣還是持續成長，沒說過熱。

半導體中小型股的機會來了

另外，根據金管會資料，去年十一月底止，本國銀行存款餘額四四兆元，放款則是三一．三兆元，存放比（放款占存款比率）降至七一．三％。存放比愈低，代表銀行閒置資金愈多。在政策打房下，只能轉向獲利提升的股市，增添股市動能。

所以本土資金無虞，若外資回頭買超，那麼台股另一波行情應可期待。而二月底是ＭＳＣＩ調整權重之時，以台股大漲來看，超過原本設定比重，可能是外資賣超主因，但若是外資被迫調高，那麼又是中小型股一次機會。尤其半導體中小市值公司，將過這次大漲推升總市值，未來納入追蹤名單將增多，例如總市值超過三百億或五百億元者，將是未來被動式基金介入標的，如精材、立積、愛普等。

至於農曆年前後逢低布局焦點，首重在半導體上，去年台灣半導體產業大好，總體營收成長超過二成，今年持續看好，已成為台灣的戰略性產業，大略可區分為：

一、護國神山晶圓代工台積電、聯電、力積電是一群。

二、記憶體漲幅漲幅較預期高，今年在伺服器、５Ｇ手機、筆電及汽車電子需求提升下，價格看漲，華邦電、南亞科、威剛、群聯、晶豪科等業績可望較去年有較大幅度成長。

三、ＩＣ設計族群，以另一座神山、手機晶片龍頭的聯發科為首，包括ＩＰ族群的異質整合的愛普、不同於ARM的RISC-V晶心科、WiFi 6的瑞昱、立積加上創意；另有穩健成長優質的聯詠、義隆電、致新、偉詮電等。特別是中高價的ＩＣ設計公司，包括愛普、晶心科、世芯、立積等一路上漲。被迫公布單月獲利，跳升速度都很快，只要看看營收就可知道獲利是否持續上升，而這類族群通常是投信最愛認養。

四、封測部分首重龍頭日月光，以及欣銓、精材、超豐。

五、半導體通路股，這部分通常擁有高殖利率優勢，包括大聯大、至上。

六、設備廠包括家登、弘塑、京鼎、萬潤。

其他電子方面，面板三雄友達、群創、彩晶，本週走勢轉強，友達率先創去年新高，以過去波段上漲四～六成計算，這次或向十九元上下一元接近，而相關零組件廠如驅動ＩＣ、光學膜等可一併注意；ＡＢＦ的南電、欣興有５Ｇ激勵。被動元件陸續傳出漲價，包括電阻凱美、鉭質電解電容的立隆、華新集團積極買庫藏股的華新科加上國巨、興勤等。還有砷化鎵的穩懋、宏捷科等。

積極切入電動車的鴻海集團鴻海、鴻準、夏普，以及特斯拉供應鏈同致、貿聯ＫＹ，加上同欣電也是焦點。另外綠能的世紀風電、華城、台達電、中興電、大亞；原物料的台塑四寶、台聚、第一銅等拉回深可擇優布局。航運股大漲大跌後，長榮、陽明、萬海畢竟獲利還是相當驚人，季線上下可留意。自行車三雄接單暢旺，巨大、美利達、桂盟可一併注意。

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先探投資週刊2129期

(中時新聞網)