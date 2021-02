JLab和Jam兩家都是來自美國的音響品牌,也都以平價真無線藍牙耳機為主打商品。我們這次要帶大家來深度分析,JLab Go Air和Jam Live Loud這兩款價格同為新台幣1,280元的真無線藍牙耳機,分別在外觀及舒適度、連線及延遲、續航力、操作控制、音質和通話等六個方面各具有哪些優勢,並選出一款千元真無線首選。

【外觀及舒適度】

JLab Go Air體積小也具有一定的舒適度(耳機人提供)

JLab Go Air體積小,能夠輕易地放入耳朵,小編戴著Go Air跳舞是沒有發生耳機掉落的情形,但實際狀況因人而異,建議購買前還是要試戴。此外,單耳重量只有5公克,戴起來感覺不到耳機重量,整體而言是滿舒服的。最後,具有IP44防護等級,可以防汗、防水,也能阻擋灰塵入侵。

JLab Go Air的充電盒沒有盒蓋(耳機人提供)

JLab Go Air的充電盒非常特別,沒有盒蓋,雖然用力搖耳機是不會掉出來,但可能會有沾染灰塵的問題,這部分就要看個人是否會在意。此外,體積不大,能夠一手掌握,也不太會佔空間,一樣也有內建USB充電線,不用擔心出門會忘記帶線。

Jam Live Loud的體積比Go Air小一點(耳機人提供)

Jam Live Loud的體積又比Go Air小一點,也能夠輕易地放入耳朵,只是小編感覺有點鬆鬆,不過在跳動的過程中耳機並沒有發生掉落,一樣建議大家親自試戴比較準。單耳重量更輕,僅4公克,具有IPX4防汗、防水功能,但無法防止灰塵的入侵。此外,充電盒也比Go Air還要小很多,也因此電量續航表現比較弱。

整體來說,兩款真無線藍牙耳機都算舒適好戴,攜帶也非常方便,只不過有些消費者可能會對Go Air充電盒的無蓋設計有一點擔心。另一方面,Jam Live Loud使用的是實體按鍵,在按壓時常會將耳機更加推入耳道,容易造成不適感,但Go Air因為是觸控按鍵,所以沒有這個問題。

Jam Live Loud的充電盒也比Go Air還要小很多(耳機人提供)

【連線及延遲】

JLab Go Air連線穩定度上還不錯,只要在連線範圍內,不論是走到隔壁房間還是下樓,聲音保持連續,不會卡頓。透過iOS上的「槍聲搖動」App來測試延遲,槍聲跟火花幾乎同時,時間差小到感覺不太到。在Youtube上看跳舞影片時,覺得舞者的舞步跟音樂有合拍,跟用有線耳機看的體驗差不多。

Jam Live Loud在連線比較複雜一點,因為以左耳為主要連線耳機,在首次配對時,必須先把左、右耳配對完成後,再跟播放設備連線。使用時,偶爾會出現右耳沒聲音,必須根據說明書上的指示來進行重置。在「槍聲搖動」App上,槍聲跟火花有一點點時間差但不明顯,而在Youtube上看跳舞影片時,剛開始沒感覺,但過了幾秒鐘會開始覺得舞步跟聲音對不上,但看一般戲劇或生活影片則不太會有什麼影響。

整體來說,JLab Go Air在連線穩定度和延遲表現皆表現得比較好,不但穩定、少干擾,延遲時間也比較低。

【續航力】

JLab Go Air耳機單次充電可以使用將近約5小時,搭配充電盒可以達到20小時,且支援快速充電,充電 15 分鐘可播放 1 小時。Jam Live Loud耳機單次充電只能使用3小時,搭配充電盒最長僅能達到12小時,且沒有快速充電功能。因此,很明顯JLab Go Air在續航力的部分大獲全勝。

【音質】

JLab Go Air有三種EQ可以切換,在這裡我們以增強人聲和低音的JLab Signature來作比較。JLab這個品牌的調音一向以來都偏重低音,所以不意外的,Go Air的低音夠多、力道適中、有些微下潛,比較可惜的是不夠清晰,會有矇矇的感覺。人聲不論男歌手還女歌手都夠響亮,小鼓的聲音也夠清脆,但如果能夠細緻一些會更好。整體來說,JLab Go Air滿適合聆聽重低音很多的音樂,讓使用者用便宜的價格就可以被低音轟炸。

Jam Live Loud的低音強度和下潛比JLab Go Air多一點(耳機人提供)

Jam Live Loud的低音強度和下潛都比JLab Go Air多一點,但聽起來也比較糊一點。人聲跟中高音有點偏後,有點被低音給蓋過,小鼓聲音也沒JLab Go Air來的清脆響亮。

整體來說,JLab Go Air的JLab Signature模式在整體表現上比Jam Live Loud來的全面,低音夠厚、人聲和中高音也夠響亮,而且還有另外兩種EQ可以使用。

【通話】

這兩款都不算是非常適合通話的真無線藍牙耳機,不過使用JLab Go Air通話的品質還算清楚,在安靜的室內通話沒有太大的問題,但若在戶外通話則要注意周遭環境聲音不要過大。Jam Live Loud在通話方面就輸比較多,因此如果會很常使用耳機撥打電話,建議還是選擇JLab Go Air。

硬體及支援規格(耳機人提供)

【總結】

這次比較的JLab Go Air和Jam Live Loud價格都是新台幣1,280元,在舒適度和按鍵靈敏度上兩者差異不大,但在音質、功能、通話、操作順暢度和續航力方面,JLab Go Air可說是大獲全勝,毫無疑問是首選的千元真無線藍牙耳機。對於一個對音質要求不多、希望功能齊全又配戴舒適的人來說,JLab Go Air非常適合,以千元的價位給你完整的體驗。

(科技)