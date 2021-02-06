JLab和Jam兩家都是來自美國的音響品牌，也都以平價真無線藍牙耳機為主打商品。我們這次要帶大家來深度分析，JLab Go Air和Jam Live Loud這兩款價格同為新台幣1,280元的真無線藍牙耳機，分別在外觀及舒適度、連線及延遲、續航力、操作控制、音質和通話等六個方面各具有哪些優勢，並選出一款千元真無線首選。

【外觀及舒適度】

JLab Go Air體積小也具有一定的舒適度（耳機人提供）

JLab Go Air體積小，能夠輕易地放入耳朵，小編戴著Go Air跳舞是沒有發生耳機掉落的情形，但實際狀況因人而異，建議購買前還是要試戴。此外，單耳重量只有5公克，戴起來感覺不到耳機重量，整體而言是滿舒服的。最後，具有IP44防護等級，可以防汗、防水，也能阻擋灰塵入侵。

JLab Go Air的充電盒沒有盒蓋（耳機人提供）

JLab Go Air的充電盒非常特別，沒有盒蓋，雖然用力搖耳機是不會掉出來，但可能會有沾染灰塵的問題，這部分就要看個人是否會在意。此外，體積不大，能夠一手掌握，也不太會佔空間，一樣也有內建USB充電線，不用擔心出門會忘記帶線。

Jam Live Loud的體積比Go Air小一點（耳機人提供）

Jam Live Loud的體積又比Go Air小一點，也能夠輕易地放入耳朵，只是小編感覺有點鬆鬆，不過在跳動的過程中耳機並沒有發生掉落，一樣建議大家親自試戴比較準。單耳重量更輕，僅4公克，具有IPX4防汗、防水功能，但無法防止灰塵的入侵。此外，充電盒也比Go Air還要小很多，也因此電量續航表現比較弱。

整體來說，兩款真無線藍牙耳機都算舒適好戴，攜帶也非常方便，只不過有些消費者可能會對Go Air充電盒的無蓋設計有一點擔心。另一方面，Jam Live Loud使用的是實體按鍵，在按壓時常會將耳機更加推入耳道，容易造成不適感，但Go Air因為是觸控按鍵，所以沒有這個問題。

Jam Live Loud的充電盒也比Go Air還要小很多（耳機人提供）

【連線及延遲】

JLab Go Air連線穩定度上還不錯，只要在連線範圍內，不論是走到隔壁房間還是下樓，聲音保持連續，不會卡頓。透過iOS上的「槍聲搖動」App來測試延遲，槍聲跟火花幾乎同時，時間差小到感覺不太到。在Youtube上看跳舞影片時，覺得舞者的舞步跟音樂有合拍，跟用有線耳機看的體驗差不多。

Jam Live Loud在連線比較複雜一點，因為以左耳為主要連線耳機，在首次配對時，必須先把左、右耳配對完成後，再跟播放設備連線。使用時，偶爾會出現右耳沒聲音，必須根據說明書上的指示來進行重置。在「槍聲搖動」App上，槍聲跟火花有一點點時間差但不明顯，而在Youtube上看跳舞影片時，剛開始沒感覺，但過了幾秒鐘會開始覺得舞步跟聲音對不上，但看一般戲劇或生活影片則不太會有什麼影響。

整體來說，JLab Go Air在連線穩定度和延遲表現皆表現得比較好，不但穩定、少干擾，延遲時間也比較低。

【續航力】

JLab Go Air耳機單次充電可以使用將近約5小時，搭配充電盒可以達到20小時，且支援快速充電，充電 15 分鐘可播放 1 小時。Jam Live Loud耳機單次充電只能使用3小時，搭配充電盒最長僅能達到12小時，且沒有快速充電功能。因此，很明顯JLab Go Air在續航力的部分大獲全勝。

【音質】

JLab Go Air有三種EQ可以切換，在這裡我們以增強人聲和低音的JLab Signature來作比較。JLab這個品牌的調音一向以來都偏重低音，所以不意外的，Go Air的低音夠多、力道適中、有些微下潛，比較可惜的是不夠清晰，會有矇矇的感覺。人聲不論男歌手還女歌手都夠響亮，小鼓的聲音也夠清脆，但如果能夠細緻一些會更好。整體來說，JLab Go Air滿適合聆聽重低音很多的音樂，讓使用者用便宜的價格就可以被低音轟炸。

Jam Live Loud的低音強度和下潛比JLab Go Air多一點（耳機人提供）

Jam Live Loud的低音強度和下潛都比JLab Go Air多一點，但聽起來也比較糊一點。人聲跟中高音有點偏後，有點被低音給蓋過，小鼓聲音也沒JLab Go Air來的清脆響亮。

整體來說，JLab Go Air的JLab Signature模式在整體表現上比Jam Live Loud來的全面，低音夠厚、人聲和中高音也夠響亮，而且還有另外兩種EQ可以使用。

【通話】

這兩款都不算是非常適合通話的真無線藍牙耳機，不過使用JLab Go Air通話的品質還算清楚，在安靜的室內通話沒有太大的問題，但若在戶外通話則要注意周遭環境聲音不要過大。Jam Live Loud在通話方面就輸比較多，因此如果會很常使用耳機撥打電話，建議還是選擇JLab Go Air。

硬體及支援規格（耳機人提供）

【總結】

這次比較的JLab Go Air和Jam Live Loud價格都是新台幣1,280元，在舒適度和按鍵靈敏度上兩者差異不大，但在音質、功能、通話、操作順暢度和續航力方面，JLab Go Air可說是大獲全勝，毫無疑問是首選的千元真無線藍牙耳機。對於一個對音質要求不多、希望功能齊全又配戴舒適的人來說，JLab Go Air非常適合，以千元的價位給你完整的體驗。

(科技)