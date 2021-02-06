川普卸任後

所有的美國總統在卸任後，幾乎都培養了各式各樣的嗜好。而美國前總統川普卸任後，初步找到了與眾不同的嗜好，那就是復仇。

據《衛報》（The Guardian）和《商業內幕》（Business Insider）網報導，美國總統離開白宮後，通常會刻意退出公眾視野，但川普似乎對遵循那慣例不感興趣。他打算要展開全國演說，針對那些支持彈劾他的共和黨人展開絕地復仇，讓民眾不再支持他們。

消息人士透露，川普鎖定的對象除了1月投票，贊成彈劾他的10名共和黨籍眾議員外，還有任何膽敢在下周審訊中發言，對他不利的共和黨籍參議員。一位匿名的川普盟友說，「我確信他會想要弄個輪盤，把他們的臉全貼上去」。然而，他也明白，歷經自己4年執政後，大家已經有川普疲乏症，因此正在等待適當的時機出擊。

此外，川普已發誓，要報復那些害他連任失利的高調共和黨人，如喬治亞州長坎普（Brian Kemp），還有投票贊成彈劾他的聯邦眾議院共和黨黨團會議主席麗茲．錢尼（Liz Cheney）等。

而川普的部分盟友不是在政治圈中堅守川普主義（Trumpism），就是開始圍勦他的死對頭。例如，身為他死忠盟友的佛羅里達州眾議員蓋茨（Matt Gaetz）已前往懷俄明州，鼓動大家反對麗茲。

至於在亞利桑那州，親川普共和黨人則譴責倒戈支持拜登的聯邦前參議員佛雷克（Jeff Flake）、堅稱當地大選沒舞弊的亞利桑那州長杜席（Doug Ducey），還有拒絕支持川普的已故參議員馬侃（John McCain）遺孀辛蒂（Cindy McCain）。

雖然川普在眾院民主黨發動2度彈劾時，幾乎銷聲匿跡，但隨後又恢復活躍。他為了鞏固自己的影響力，始終沒排除2024年再度角逐白宮寶座的可能性，迫使其他也有意參加大選，為參選鋪路的共和黨人小心翼翼。

(中時新聞網)