今天排便的狀況如何？上完廁所別急著送走黃金。建議在沖水前，稍微觀察一下自己的糞便狀態，腸道健康的密碼，其實都在裡面。

●你的排便是漂亮的嗎？

日本營養醫學專家鶴見隆史在《不生病的關鍵秘密:酵素》一書中提到，漂亮的糞便=腸道健康，評比標準可以參考下述：

.✓每天一次以上，能夠順利排便。→X若便祕或腹瀉，都代表腸道內環境不佳。

.✓大便偏黃色。→X黑便表示攝取太多肉類或脂肪。

.✓糞便粗細像香蕉。→X塊狀表示腸道蠕動不佳或是脂肪攝取不足。

.✓不會臭。→X糞便很臭的話，表示蛋白質攝取太多，是腸道內腐壞的徵兆。

.✓漂亮的大便會浮在水面。→X下沉的糞便表示腐壞，或是因為攝取過多蛋白質使得腸道內腐壞。

.✓腹部沒有腫脹感。→X若腹部感覺脹脹的，表示碳水化合物沒有完全消化，並且已在體內異常發酵。

.✓放屁不會臭。→X屁帶臭氣的話，表示脂肪及蛋白質攝取過量，腸道內壞菌太多。

鶴見隆史醫師強調，糞便不只是食物的廢棄物，其實有很大部分是腸道內細菌的屍體。「每個星期腸道內的細菌份量就等同於1公斤的糞便，細菌數量近兆。」因此好好排便，是維持腸道健康的基本要件。

●屁的氣味也是徵兆 有聲屁雖糗 但比無聲臭屁好一些

從腸道內釋放出來的氣體，向上排出就是打嗝，往下走就是放屁。鶴見醫師提醒，屁跟糞便一樣，都是了解腸道內環境的重要線索。

放屁出聲卻不臭，表示腸道是健康的；反倒是沒有聲音卻臭呼呼的屁，是食物在腸道內腐壞、發酵的證明，需要再檢視自己的飲食習慣，別讓腸道成了堆積老舊廢物和有害物質的地方。

想提高免疫力並且預防大腸癌等惡性重症，透過每天的上廁所時間，關心自己的腸道健康，是簡單又有效益的作法。「顏色偏黃、有1-2條香蕉的分量、沒有臭味、會漂浮在水面」就是最理想的狀態。

(中時新聞網)