許多人習慣在飯後泡一壺茶，除了感覺去油解膩之外，茶葉中的營養成分也備受矚目。尤其茶業浸泡熱水後就會釋放出單寧酸，不但有助預防中風後的腦損傷及其他的腦部受傷，近日研究更主張，單寧酸對抑制新冠病毒也有助益。近年來不少人接觸日本茶葉，像是抹茶、煎茶也日漸普遍。作家徐靜波在《被偏誤的日本史》書中，將日本茶葉的品項與異同做了精闢解析，更提到其中一種茶款被研究發現有助血糖穩定。以下為重點書摘：

關於「日本茶」的分類， 應該有兩個不同層次的概念。從製茶技術和飲用方式而言，大致可分為「抹茶」和「煎茶」兩大類。

抹茶，簡單而言，是將採摘的茶葉經蒸熱乾燥之後，在茶臼中磨成粉末狀，飲用時在茶碗中注入沸水，用茶筅快速有力地攪動，在茶的表層形成細密均勻的泡沫，謂之「點茶」。

抹茶又分為濃茶和薄茶兩種，前者用滿滿三茶勺量的茶末放入茶碗內，注入少量的沸水，點茶之後顏色呈深綠色，茶汁濃稠；後者用一勺半的量並注入較多的沸水，點茶之後茶湯呈鮮綠色。

目前日本，抹茶主要用於茶道，一般民眾很少在日常生活中飲用抹茶，倒是抹茶食品頗受人們的歡迎。

煎茶大抵可以理解成葉茶，雖謂煎茶，實際上已不在釜或壺中慢慢煎煮，具體方式一如我們的沏茶，不同的是，日本人的煎茶是將茶葉放入茶壺(日語謂之「急須」)中，泡開後再分別注入各人的茶杯中，茶杯大抵比較小巧，無杯蓋，一般是瓷器而不用玻璃杯(日語謂之「湯吞」)。

從茶的栽培方式、採摘期和成茶的高低級層次而言， 日本茶又可分為「玉露」、「煎茶」和「番茶」三類。

「玉露」實際上是一種在特定區域、經過有些不同尋常的栽培、採摘方式獲取的較高級日本茶。其名稱的由來可追溯到江戶晚期的天寶六年(一八三五年)京都宇治鄉的山本山家族第六代傳人山本山嘉兵衛，他將自家茶園內採摘的嫩茶葉烘焙成如露一般的圓形，日後將自家茶園出產的茶命名為「玉露」。

玉露不僅成茶後的形狀與一般茶葉不同(事實上， 明治初年已由辻利右衛門改良成長條形)，更在於它的栽培方式不同。以現在最大的「玉露」產地福岡縣八女地區的栽培方式而言，首先是茶樹的枝枒並不進行特定的整修，讓芽葉自然生長；其次是採摘之前的一定時期(一般為兩週)，用稻草在茶樹上搭成遮陽的棚架，避免日光的直射，其目的是增加茶葉中形成美味的氨基酸成分，減少茶葉中造成苦味的丹寧類含量；還有在採摘時絕對採用手工方式，一心二葉。這樣的茶稱為「傳統本玉露」。

玉露在飲用時也頗為講究，只能用六十度左右(甚至更低)的熱水沏茶，用溫度高的沸水，容易將茶葉中的澀味浸發出來，損害玉露的甘甜。現在的評品會上，將玉露專門分成一類。由於其栽培的區域有限，栽培、採摘以及烘焙的方式較麻煩，因此價格較昂貴，成了日本茶中的高級品。

煎茶的概念有廣義和狹義兩個層次。相對於抹茶的煎茶是個廣義的稱謂，從根本上來說，玉露和番茶都可列入煎茶的範疇，而這裡要談的煎茶則是個狹義的名稱，相對於高級茶玉露和比較普通的番茶而言，以一般人較易理解的說法，是一種綠茶中的新茶，也是最廣為人們所飲用的日本茶。

日本人的煎茶是將茶葉放入茶壺中，泡開後再分別注入各人的茶杯中，茶杯大抵比較小巧，無杯蓋，一般是瓷器而不用玻璃杯。(示意圖/Shutterstock)

現在的煎茶是將新春或春夏間採摘的一番茶、二番茶經過蒸熱、粗揉、揉撚、中揉、精揉、乾燥六道工序製成後上市較好的綠茶，既有綠茶的甘甜，又有一定程度的苦澀，更有茶的清香。現今「煎茶」的栽培、採摘和製作始於江戶時代中期(十八世紀)。煎茶在整個日本茶的消費中所占比率是八〇％。

最後說到「番茶」。眾所周知，隨著氣候變熱，茶葉的生長期也大大縮短，此時長成的茶葉，葉片大而長，葉質粗礪，在茶葉中只能列入中下品，但它也具有一種粗野質樸的風味，消暑解渴，健身潤肺，不失為一種不錯的飲品。

現在日本鄉村還留存著「日晒番茶」和「陰乾番茶」兩大類。岡山縣美作鄉一帶，夏季時，往往將茶樹連枝葉一起砍下來，放在大鐵鍋內蒸煮，然後攤放在草蓆上讓烈日暴晒，一邊澆上蒸煮後滲出的茶汁，晒乾後即可沖泡飲用。而福井縣勝山市一帶，人們將秋天的茶葉連同枝杈一起用鎌刀砍下來，用草繩串編後掛在背陽的屋簷下，讓乾燥的秋風自然吹乾，飲用前用鐵鍋炒一下即可，猶如藥草茶，雖然不登大雅之堂，但健身的功效毫不遜色。

有的地方在番茶中加入糙米(日語中稱為「玄米」)一起炒製， 這樣的茶被稱為玄米茶。北海道和日本東北等地區往往將採摘的番茶加以烘焙，稱為焙茶，因此焙茶也可算是番茶的一種，不過，經烘焙的茶構成苦味的丹寧遭到破壞，因此口味上柔和很多。

番茶的茶湯一般呈淺褐色，猶如大麥茶，似乎沒有玉露和綠茶那麼誘人，但有些人就是不喜歡滋味甘甜而淡薄的玉露，而偏愛具有山野風味苦澀中帶有茶香的番茶。近年來的科學研究表明，秋冬番茶中含有多醣類成分，可降低血糖值，對中老年人尤為適宜。（編輯梁惠明）

《被偏誤的日本史：從軍國末路到經濟飛躍》書封。(圖/時報出版提供)

(中時新聞網)