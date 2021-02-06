指揮中心說台灣搶不到疫苗，是因大國壟斷。但新加坡和以色列比台灣更小，這兩個國家做對了什麼，成為全球最早有疫苗可打的國家？

新加坡不但是東南亞第1個施打新冠疫苗的國家，在全球也算最早拿到疫苗的國家之一。中東的以色列則搶先全球，全國已經有一半人口接種疫苗。這兩個國家無論國土還是人口，都比台灣還要小，為什麼可以在大國傾軋的疫苗戰爭中成為贏家？

先看新加坡，這人口只有台灣1/4的小國，去年12月30日便開始施打輝瑞疫苗，目前超過17萬人已完成第一劑的接種。依照採購計劃，2021年第3季左右，新加坡將有足夠疫苗為全國所有人口接種。

新加坡之所以能夠成為疫苗大戰的贏家，是因為做對了這7件事：

1.啟動時間早

早在去年4月，新加坡就開始佈局疫苗的採購。新加坡之所以能夠這麼快，是因為移工引爆疫情危機的打擊。

去年3月底，移工宿舍爆發群聚感染，短短一週就有近2萬人被隔離，每天確診病例屢創新高，一度日增1千4百例。

2.成立專責小組

台灣的疫情空制、疫苗採購，全都集中在衛福部長陳時中領導的疫情指揮中心，而新加坡的疫苗採購，是成立專責小組。

移工引爆的疫情大爆發，促使新加坡一邊緊急宣布阻斷措施，同時成立專家小組，展開新冠疫苗的採購計劃。

「那時很緊張，我們意識到疫情對新加坡的衝擊會很嚴重，」曾任新加坡科技研究局生醫研究委員會執行長的席特（Benjamin Seet）指出。他帶領的疫苗專家小組，任務只有一項，就是確保國民在需要用疫苗時，就要有得用。「只要疫苗有效、而且可以用，新加坡必須馬上就要拿得到貨。」

3.為全民健康，肯賭肯砸大錢

疫苗專家小組有18名成員，成軍2個月後（去年6月），就完成第一筆疫苗採購案，當時成交的莫德納疫苗才剛進入人體試驗。還沒看到疫苗效果就下訂，不擔心風險嗎？

席特說，這如同下賭注，翻牌後才知道結果。在疫情擴大的威脅下，只能先求有。

新冠疫情還看不到終點，搶先買到疫苗，成為防疫成效的指標。(圖片來源/Pixabay 康健雜誌提供）

4.採購新冠疫苗，不管研發成不成功，先付錢下訂再說：

新冠疫苗的研發，無法比照一般疫苗的流程和時間，試驗結果有著極高的不確定性。因此藥廠的市場口碑與研發實力，就成了挑選疫苗產品的重要依據。

席特的專家小組針對40多家國際藥廠的疫苗進行篩選。無論是傳統的病毒疫苗或是新研發的mRNA疫苗，都在候選名單內。一旦疫苗被列入清單，就會預付藥廠部分款項。

5.像買預售屋，按進程付錢：

新加坡和藥廠的交易，採取隨著疫苗試驗的進展，分段付錢。一旦疫苗試驗結果不如預期，甚至被迫中止，預付的款項無法拿回，就當把錢丟掉水裡，願賭服輸。但只有下訂的藥廠研發成功，就能確保新加坡可提早拿到疫苗。因此當輝瑞和莫德納的疫苗傳出有效保護力達到95％的捷報，席特和小組成員都鬆了一口氣，有種「押對寶」的驚喜。

6.找對窗口挑疫苗、評估研發計劃、勘察疫苗廠區

人口是新加坡4倍的台灣，採購疫苗的預算是115億，而新加坡編列的疫苗採購預算，高達209億元新台幣，所採購的品牌包括輝瑞、莫德納，和中國科興生技等。為了精準挑對疫苗，新加坡動用國家和企業資源，協助專家小組逐一找到可以和藥廠進行對話的人脈。例如考慮選購莫德納疫苗之前，先透過一名新加坡歸國學者，與莫德納創辦人蘭吉教授（Robert Langer）聯繫，蘭吉正是該名學者攻讀博士後研究時的指導教授。

「只要找對窗口，就有了成交的機會。」席特說，專家小組在幾個月的時間讀完好幾千頁的疫苗研發報告，再和藥廠展開協商。在簽訂保密協議後，專家小組就逐一和實際參與疫苗研發的計畫主持人、科學家、以及疫苗前期與臨床試驗的負責人對談，盡可能掌握疫苗效用與副作用等資訊。

新加坡主管衛生醫療產品的衛生科學局（Health Sciences Authority），也會因應專家小組的需求，派專人檢視藥廠廠區，確保疫苗生產的流程安全無虞。

7.敢破敢立，破除官僚體制採購流程，專責小組全權議約

在新冠疫情的推波助瀾下，疫苗交易也出現新模式。席特說，多數藥廠都沒有銷售過尚在試驗階段的疫苗，新加坡的專家小組從議約到政府核准使用授權協議等流程，都大幅縮短時間。以簽署協議來說，如果按照過去新加坡政府的流程，至少需要2週，現在1天就搞定。

●2倍價格搶疫苗 以色列搶贏全球

以色列砸錢的手筆，比新加坡更大，去年6月就以每劑高出兩倍的價格，向輝瑞和莫德納採購疫苗，到目前為止，以色列超過一半人口已接種第一劑疫苗，是全世界接種比例冠全球的國家，全球也都引頸期盼以色列能夠證明疫苗接種可以阻斷感染。

以色列和藥廠的議約條件，除了高價預購之外，以色列還同意提供國民接種後的醫療資訊，讓藥廠進行數據分析。以色列衛生部表示，「對以色列和藥廠來說，這是雙贏的局面，疫苗接種的人口數愈高，藥廠就能愈快評估疫苗效果。」

資料來源：Straits Times、Reuters、Times of Isreal

(中時新聞網)