「雞排妹」鄭家純性騷風波不斷延燒，繼公司老闆與台語歌手翁立友後，曾國城也因遭雞排妹控訴用身體撞胸道歉：「我很抱歉我的肚子可能比她的胸部要再大一點，她對於我表達友誼的方式如果不太習慣，其實明說就好了。」而製作人沈玉琳更因被起底昔日拒與雞排妹同台的新聞，遭網友大讚先知，而他最新的一舉動，更看得出他真的是「聞雞色變」。

雞排妹因為接連爆料2位藝人性騷，讓網友好奇誰會是下一個被雞排妹點名的人。而沈玉琳更被起底昔日舊聞，指雞排妹曾被安排與他同台，但他一聽到是雞排妹就婉拒了。

沈玉琳YouTube頻道，不敢點讚有關雞排妹的留言。(取自威廉沈歡樂送YouTube)

史上最巨海波浪！小鈅、育涵浪女互尬 沈玉琳海景第一排爽盯？！

沈玉琳此舉也獲網友大讚是先知，「跪著看」、「還好沒有，不然這長相絕對是性騷擾」、「當過製作人閱人無數就是不一樣」、「威廉沈真的猛」、「先知，差點就下去了」、「如果是沈玉琳的話，可能在雞掰妹旁邊呼吸就會被告了」、「超前部署」。

雖然沈玉琳對於為何不與雞排妹同台，尚未有所回應，但他昨晚YouTube頻道「威廉沈歡樂送」上傳最新一部影片，就知道沈玉琳真的很怕沾惹是非。因為只要是有關雞排妹性騷事件「我覺得你會被告性騷擾」、「還好沒找雞排妹」、「還好玉琳哥有先見之明，不然現在被告到不知道人」的網友留言，他一律都不按讚，不愧是網友心目中的潔身自愛第一人！

(中時新聞網)