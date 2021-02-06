再過幾天就是農曆新年了，大家都希望能夠揮別去年的霉運，迎接全新的開始，命理學專家楊登嵙老師分享了9個招財、旺運的秘訣，做越多累積的福氣財氣就越多，保佑你在新的一年能夠順順利利、荷包賺滿滿。

▍第1招：走春

大年初一走春，每年時間、方位都不同，注意今年是凌晨3至5點、早上9至11點或下午1至3點，從住家或飯店出發，而且是大年初一第一次出門，在該地方的北方找一家自己覺得不錯的「陽廟」，例如供奉觀世音菩薩、關聖帝君、財神爺、媽祖娘娘、福德正神等。不可至「陰廟」像是供奉百姓公、萬善爺等。信奉天主教、基督教則到該方向之教堂，祈求今年鴻圖大展，財運滾滾。

▍第2招：流水聚財盆

每年不同方位，今年在房子的正西方，布置有水流進來、持續轉動的風水擺設，可以創造旺財的機會。

▍第3招：開運飾品

因為今年是牛年，可以將龍、雞、豼貅飾品配戴在身上但注意屬兔的與雞相沖，所以避免配戴有雞圖騰的飾品；屬狗的與龍相沖，不要配戴龍的飾品。開運色系每年也不同，今年是辛丑年，辛是金、丑是土，所以開運色系可以是金色系的白、金、銀、香檳金、金屬色；土色系的黃色、米黃、咖啡、棕色，建議大家多多搭配穿戴，創造旺財開運的機會。

▍第4招：易經旺數

準備紅包袋，一包放生黃豆4顆，另一包放9顆，分別放在左右兩個口袋，或兩個紅包袋折起來放在錢包裡，營造好運磁場。

▍第5招：聚財位

客廳斜對角L形角落（聚財位），放財神爺、彌勒佛、水晶球、水晶洞招來好財運。此方位切記不要放垃圾桶、藥袋、音響喇叭、煮沸機器，否則會破壞財位的好磁場。

▍第6招：財神符

可去正廟求財神符、招財符，放在錢包或包包中，並經常攜帶累積好運氣。

▍第7招：招財樹

在大門的裡面或外面的兩側放兩盆招財樹，並綁上紅色或金色緞帶，也可以貼上大吉大利、旺財之類的喜氣字樣，招來未來一年的好運氣。

▍第8招：招財幣

住家的大門口腳踏墊下，放268元硬幣。（1元、5元、10元、50元硬幣皆可）直到大年初五之後，拿起來存到銀行當今年的招財錢母。

▍第9招：開工紅包

開工時收到的開工紅包可別立刻拿到便利商店買零食吃了，可以放在身上或辦公桌抽屜，等到元宵節後存銀行，當錢母幫你錢滾錢。

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(中時新聞網)