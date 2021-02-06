女星雞排妹（鄭家純）與歌手翁立友性騷擾疑雲越演越烈，3日雞排妹出面說明，桌上擺著2個飛機杯引發討論，不少網友詢問「在記者會上秀『飛機杯』是要怎麼教小孩？」時代力量立委王婉諭分享自己的回答方式提供網友參考，6日她再透過臉書，詳細教大家如何面對性騷擾，並提出6大不要原則。

王婉諭3日分享怎麼和小孩討論「性行為」與「飛機杯」，強調不管懂不懂，當孩子提出問題就認真以對，面對各種可能的狀況，「我們就是順其自然的去回應，如實的呈現我的認知。」並提醒大家，「性」既然並不可怕，那麼販賣性相關物品的女性也不需要被另眼看待。

王婉諭教如何面對性騷擾。（圖／摘自王婉諭臉書）

面對性騷擾該怎麼辦？王婉諭6日PO出六張PPT指出，第一步要先穩定身心，遇到令人感到受傷、不適的對待後，會需要一些時間釐清感受，好好聆聽自己內心的聲音，無論如何，一定要先請好好照顧自己。第二步是怎麼求助？包括刑事告訴、行政程序、民事損害賠償。

在性騷擾事件中，每一個人都可能成為被害人，但也可能成為旁觀者。王婉諭表示，旁觀者或目睹者有三種的可能角色：協助或增強騷擾行為、假裝沒看見的成為局外人、保護受害者。而身為聆聽者或被求援者，可以具備同理心、不帶批判的好好聽對方訴說，給予陪伴。

最後，作為社會的一員，可以避免什麼行為，來建立更友善被害者的環境？王婉諭提出6大不要原則：不要質疑對方沒有究責到底、不要質疑對方的穿著、不要質疑對方當下的態度與對方的關係、不要否定對方的感受、不要正常化不合理的現象、不要認為被害者沒資格獲得正義。

(中時新聞網)