金曲歌王翁立友遭雞排妹鄭家純控訴性騷擾，掀起網路熱議，引發兩派論戰，對此有網友翻出雞排妹所給出的尾牙逐字稿，找出疑點，大嘆翁立友根本是在救場，更直言曾國城的「不會聊天就不要賺錢」根本沒說錯。

有網友在PTT八卦版看完雞排妹指控的性騷擾段落，直呼「這真的超神奇的」，表示不說的話，還以為翁立友是主持人，雞排妹才是出道20年的大咖歌星，該網友說，當天最大咖的歌星來了，成名曲那麼多，結果主持人一點功課都不做，不會唱也罷，可以跟著哼或打拍子圓場，結果直接句點來賓，讓場子冷到極點。

曾國城因一句「不會聊天就不要出來賺錢」惹怒雞排妹，遭後者加碼爆料曾性騷自己。(圖／本報資料照、吳維書攝)

該網友批評，雞排妹是不是忘記自己是主持人，又不是在跟死忠粉聊天，這樣一直句點來賓，還要翁立友一直幫忙想喜氣梗圓場，炒熱氣氛，好像翁立友才是主持人。

鄉民看到後也開酸：「不會唱歌，不會演戲，就只是寫真政治女星」、「請繡惠姐就沒事了，反應超快超敢講，效果又好」、「自稱台派，結果台語名歌連一句都不會」、「出道這麼久，主持成這樣」、「嘴巴說有台，全身上下都是中，連賣的產品也是大陸的」、「她上次上呱吉直播就很難看了，聊天室都在罵」、「原來雞排妹是主持…還在想說翁這個主持功力也太尬」、「光看文字就很尬，要主持功課還不做，翁就唱台語情歌在營造氣氛，鄭沒才藝還不會配合真心覺得糟」、「城城哥真的沒說錯啊，不會聊天就別出來賺錢，瘋狂句點來賓」。

雞排妹控訴翁立友性騷風波，日前曾國城受訪時對此表示這樣互動其實很正常，他們可能會問女藝人身材這麼好，是不是喝很多青木瓜四物飲，如果不會聊天就不要出來賺錢，但強調自己不在場，所以也不知道誰對誰錯，只是不需要太放大。

此番話惹怒雞排妹，立刻爆料自己曾被「撞胸性騷擾」的當事主持人就是曾國城，對此曾國城高EQ回應「很抱歉，我的肚子可能比她胸部大」，也表示自己不分男女老幼，都是一樣的模式，若雞排妹覺得他表達友誼方式不舒服，可以直說。

(中時新聞網)