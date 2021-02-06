新北市吳姓男子今天晚上行經樹林區某社區走道，遭墜樓女子壓成重傷，送醫時，到院前無呼吸心跳。新北市立土城醫院今天深夜表示，急救後，恢復生命跡象，但仍處於危險觀察期。

新北市立土城醫院急診室主任薛承君醫師今天深夜接受媒體聯訪表示，男病患是中年男子，受到墜樓的傷患壓傷，到院前已經沒有呼吸、心跳，經過半小時急救，已經急救成功，恢復心跳與血壓。

薛承君表示，目前傷患昏迷指數3分，但傷勢仍相當嚴重。傷患的家屬也有到醫院現場，急救團隊並且向家屬說明病情。

薛承君表示，目前病患傷勢仍相當嚴重，尚未脫離險境。急救成功後，會初步處置傷勢，另外再進一步觀察與深入檢查。

他說，傷患因為受到壓迫傷害，其呼吸道、以及臀部都有受到外傷，還有出血性的傷害，急救團隊積極努力，終於經過半小時急救後，已經將致命性的危險控制住。1100206

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(中央社)