馬路如虎口，台灣許多用路人習慣不良，車子經過斑馬線不減速，行人也時常不看來車隨意穿越馬路，還有許多路邊、路口隨意違停的車輛，都造成一般人困擾。一名女網友就指出，蘆洲有一個「超級十字路口」，實在太可怕，根本不敢讓小孩自己走。

女網友在臉書《我是蘆洲人》PO文表示，蘆洲九芎街有個超級十字路口實在太可怕，雖然有斑馬線，但沒有紅綠燈，經過的車子沒有一輛願意停下來禮讓行人，導致公車、汽機車、腳踏車甚至嬰兒推車相互爭道，相當危險。

透過照片可以看到，這個十字路口並非一般十字路口，而是不對稱的，且旁邊還有延伸小路，由於是公車路線之一，加上沒有紅綠燈，又有許多車子習慣在轉角違停，時常出現險象環生的畫面。

不少當地網友看到後也立刻認出地點：「每次經過這個路口都提心吊膽」、「走這邊真的要超小心」、「一堆車直接停在轉角，而且說停就停」、「違停車停轉角，結果常看到公車被堵住，要繞來繞去，整條路就塞住了」、「完全不敢讓孩子走這邊」、「這裡超扯，根本沒有行人可以走的空間」、「原本就很危險，多開一條小路後更可怕」、「此處為蘆洲最惡十字路口，車流量大，有公車，沒紅綠燈、人行道、違停一堆」、「每次走這裡都是在挑戰自己生命」，更有人苦中作樂，無奈表示「三重蘆洲就是靠默契」。

(中時新聞網)