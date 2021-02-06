《路透社》5日報導，隨著美國將駐紮於伊拉克的部隊撤離至僅剩2,500人，「伊斯蘭國」(IS)激進分子再次活躍於伊拉克街頭。甚至，巴格達日前更爆發睽違近2年的自殺炸彈攻擊，至少32人死亡。伊拉克官員與人民憂心，過去美軍的存在讓IS激進分子與親伊朗民兵不敢妄動，如今美軍縮編造成權力真空，伊拉克恐更為動盪不安。

當美軍於2003年占領法魯賈(Fallujah)時，伊拉克民眾易卜拉欣(Abu Arkan Ibrahim)曾拿起步槍，加入伊拉克叛軍的反美戰爭，更曾在戰鬥中負傷。如今，他卻擔心曾經的仇敵美國人撒手不管，離開伊拉克。

過去17年來，法魯賈先後淪陷於美軍、IS、基地組織之手，當地民眾更掀起反美作戰；但如今，易卜拉欣認為美軍的存在嚇阻IS殘存的激進分子，讓親伊朗民兵不敢妄動。隨著美軍離開，權力的真空讓法魯賈更為危險。他強調，「我寧可美國人在這，而非其他組織」。

報導指出，這樣的心聲獲得伊拉克北部與西部的官員、軍人與居民的支持，儘管這些據點過去都是遜尼派獨裁者海珊的死忠支持者；但他們表示，當華盛頓減少伊拉克駐軍，IS與親伊朗民兵成為最大受益者。最直接的證據就是近日IS攻擊頻率又開始上升，未來親伊朗民兵更可能趁亂加強勢力擴張。

2021年1月，美國將駐紮伊拉克的兵力減少至2,500人，數量僅為1年前的1半。伴隨此一現象，則是近幾個月來IS分子至少發動25起自殺炸彈攻擊。1月底時更爆發近年來最大規模的自殺炸彈攻擊，當時巴格達街頭至少32人死亡、逾百人受傷，為該城市相隔近2年後再次發生炸彈攻擊。

不過，以美國為首的聯軍卻表示，光2020年12月，就對伊拉克境內的10座IS軍事據點發動打擊。聯軍強調，目前沒有計畫撤軍，且在聯軍的支持下，伊拉克部隊絕對有能力掃平IS的騷動。

報導指出，除其他國家的900名部隊以外，美軍人數依舊是聯軍部隊中最大者。不過，與伊拉克戰爭剛結束的17萬人相較，如今存在感可謂微乎其微。

目前伊拉克部隊約有30萬人在該國西部與北部地區進行作戰，另有約10萬人的準軍事部隊，一樣也分布在西部與北部；官員分析，IS激進份子則約數千人。

美方官員坦承，過去1年來的撤軍，削減美國在伊拉克的軍事能力；不過，美方援助仍持續中，不曾中斷。他強調，美方仍努力支援伊拉克，伊拉克已能更獨立的作戰。IS仍是美國的敵人，未來絕不是漫無目標。

報導指出，拜登政府仍未表態扭轉前總統川普策劃的撤軍潮。五角大廈僅表示，仍持續審查駐伊拉克人數。伊拉克政府則表示，美軍縮減並沒有影響其打擊IS的能力。伊拉克仍持續與剩餘美軍進行協調工作。

雖然伊拉克樂見美國離開；但遜尼派的人民則認為，寧可小股美軍勢力留在國內，更勝過親伊朗民兵權力的膨脹。

親伊朗民兵則說，正因為IS有捲土重來之勢，才讓伊拉克部隊需要期幫助。親伊朗民兵已成為巴格達軍事權力傘的一部分，讓政府能向偏遠的IS掌控區持續投入警力。

親伊朗民兵指控美軍的存在，才讓伊拉克陷入動盪不安，而那些希望美軍留下的伊拉克人，不過是基於政治動機的少數派。其否認曾發動任何侵犯人權或攻擊伊拉克的行動，並矢言如果拜登不全面撤軍，會持續努力趕走外來軍隊。

(中時新聞網)