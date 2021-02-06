每年過年總是熱鬧滾滾的迪化街，台北市政府今年考量疫情嚴峻，取消年貨大街實體活動，為幫助迪化街商家減少影響，也讓大家能感受到過年氣氛，今年推出線上版「2021台北年貨大街New Normal」，除加強線上行銷活動外，特別與東森購物在迪化街商圈以電視直播方式，讓大家在家裡看著電視節目，就能在東森購物網站上買到優質年貨，台北市副市長黃珊珊更親自上節目，跟著購物專家一起逛迪化街採辦年貨。

台北市副市長黃珊珊表示，雖然年貨大街實體活動取消，沒有封街設攤，但迪化街上的店家者們仍有優質的年貨，並且開發許多創意商品，持續提供服務。

因此，台北市政府與迪化街商圈及東森購物、蝦皮商城等電商平台一同合作，幫助商圈店家在電視上及網路上銷售商品，希望透過線上行銷方式，讓更多人能到看見迪化街在地店家的特色商品，協助商圈店家數位轉型，同時無法前來台北的民眾直接在線上採購，在家好好過年，成為疫後新常態。此外，直播活動成功為店家帶來很好的銷售數字，讓店家也能夠好好過新年。

年貨大街線上活動於1月28日起跑，臺北市政府首次取消實體促銷活動，並禁止商圈業者搭設棚架擺攤及試吃，種種防疫措施創年貨大街開辦20餘年來的首例，讓歷史悠久的年貨大街少了擁擠的人潮，多了更開闊的遊逛空間，還能看到特色店家，展現老街特色。

另為協助迪化街商家順利銷售，讓消費大眾在家就能安心採買年貨，與東森購物合作首創電視購物live節目走進年貨大街，由購物專家與臺北市副市長黃珊珊親自走訪迪化街商家，透過節目鏡頭親自品嚐4日推出的四項商品獲得消費者的支持與肯定，一起推廣優質年貨，並讓民眾親自感受逛年貨大街的熱鬧氣氛。

(中時 )