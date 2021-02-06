為維護民眾食用生鮮蔬果之安全，台北農產公司已導入新式檢驗技術，以質譜化學快檢技術抽檢批發市場農產品，該技術可於20分鐘精確檢出農藥種類及濃度，大幅提升農藥檢測能力，並全面應用於學童校園午餐、超市通路、農夫市集等蔬果之檢測，搭配實名制落實從通路端追蹤產地耕種的農民，加強溯源管控。

110年1月共計抽驗841件蔬果產品，檢驗結果93件不符合規定，不合格率11％，另針對高風險蔬果進行加強抽驗，經台北農產公司追查產品來源，供應人分別來自彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義縣、屏東縣、台南市及台中市。

台北農產公司表示，檢驗不合格品項者，已依「台北農產運銷股份有限公司批發市場供應人申請登記及管理要點」規定，通知不合格供貨農民停止供應10天，若有第二次違規停止供應一個月，第三次將廢止供應人資格，另外，市場處已請農產公司加強檢驗違規供貨人貨品農藥殘留。

台北市市場處表示，蔬果農藥殘留應由產地源頭即開始管控，全台產地於採收前即應由在地農政單位先行抽驗，至集貨場所仍應由在地農會及合作社場進行自主管控，運送到消費地批發市場由市場再進行抽驗，層層把關才能使民眾享用新鮮安全蔬果。

在市府要求下，北市第一、第二果菜市場在批發交易之前必須先抽檢，若有殘留農藥含量不符合「農藥殘留容許量標準」則禁止交易，防止流入學校、團膳及市場。

此外，後端則由衛生局負責抽檢已進入市場各通路食材，從源頭與通路雙層抽檢，嚴格把關食安每個環節，台北市衛生局、市場處及台北農產公司共同努力為本市消費大眾食安把關。

(中時 )