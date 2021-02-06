春節哪裡玩？台北南港茶山秘境懶人包告訴您。（北市產業局提供／吳康瑋台北報導）

春節哪裡玩？台北南港茶山秘境懶人包告訴您。（北市產業局提供／吳康瑋台北報導）

又到了春節連續假期的快樂時光，放下工作，一起來探索南港茶山，給全家人體驗芬多精的輕旅行，隨興自在又健康。

這個由台北市政府產業發展局設立將近20年的南港茶葉製造示範場，是一個結合自然生態與在地茶師的茶葉文化活動空間，裡面包括有台北市的南港茶葉文化介紹、傳統製茶道具文物展示區、茶文化影片播放放映廳、民眾免費品茶休憩空間、自助茶水區等，每天都有台北市南港在地的茶農親自為民眾泡香濃好茶並解說、販售。

除此之外，南港茶葉製造示範場週邊諾大的自然生態環山步道，佔地近3公頃，滿山野的芬多精，是最棒的戶外活動空間，喜歡爬山的民眾也可以自由選擇登山行程；輕量級腳程慢地民眾可以選擇茶製場週邊的環山步道行走，約莫30-40分鐘即可完成。

中量級的登山愛好者，可以選擇從環山步道行走至桂花橋之間，慢慢走約莫2小時也可完成，沿途除了可以細細欣賞南港山景之外，步道週邊會偶遇茶農家，也栽種許多南港桂花與茶樹類品種植栽，都是喜歡拈花惹草的民眾可以深入賞玩，更讓您見識到不一樣的南港茶山風情。

適逢過年期間，台北市政府產業發展局為了提供民眾更好的服務，每天都會提供限量的茶品免費奉茶，還有專人可以協助導覽與說明，歡迎民眾可以呼朋引伴一起來體驗，現場也可以攜帶外食水果零食來配茶，輕輕鬆鬆享受臺北市郊區難得的悠閒環境，體驗南港茶山一日輕旅行的愜意時光。

此外，配合台北市政府擴大防疫，請造訪民眾配合實名制及量測體溫，並請帶配戴口罩保護自我及他人健康，竭誠歡迎您春節假期闔家蒞臨。過年期間南港茶葉製造示範場的營業時間於除夕夜及大年初一、逢週一休館。

(中時 )