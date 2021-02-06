「雞排妹」鄭家純自爆尾牙慘遭廠商老闆與翁立友性騷擾，她昨(5日)親自前往翁立友記者會，希望兩人當面對質未果，她也發出5點聲明，重申自己自始自終要的只是一個道歉而已。隨後，她深夜更在語音社群平台Clubhouse吐心聲，除了感嘆在事件中最無辜的人就是邰智源、許效舜，還提及為何堅持要前往翁立友記者會的原因。

雞排妹感嘆性騷事件牽扯到很多無辜的人，其中最衰的就是邰智源與許效舜，她根本什麼都不用做，酸民就會不斷攻擊她，甚至質疑她說謊。

雞排妹認為豪記唱片不願讓她一起參加記者會太心虛，才決定以不禮貌方式現身記者會。(盧禕祺攝)

據ETtoday報導，雞排妹也透露了為何會前往翁立友記者會的原因，原來是前一天有記者告知她翁立友要開記者會，她認為既然她也是當事人，有什麼話當面講就好，卻又不想用突襲的方式出現，所以才會在前一天於臉書tag豪記唱片，問對方「我方便去嗎？」

未料豪記唱片卻拒絕了，讓她越想越不對勁，認為對方應該是心虛，所以才會很不禮貌地前往現場，果然記者會狀況就如外界所說的「太荒唐」！

翁立友陷性騷親曝始末 「雞排妹」突闖會場嗆爆?

此外，雞排妹更進一步地揭露翁立友性騷過程。她自己原本在後台突然被翁立友cue上台合唱，還希望唱歌時她人都在旁邊，接著屁股就感受到被觸碰，讓原本對翁立友印象不錯的她，當場傻了。

據聯合報報導，她說當時翁立友的手是從屁股下方完整滑上來，加上這一連串動作是發生在身體後方，根本不會被任何人看到。不過她回家後，也不忘自我檢討，認為是不是她當下被嚇傻沒有反應，才讓對方認為她是可以被吃豆腐的。

至於很多人批評她，為何被性騷當下不說出來？雞排妹直言台下幾十個黑道，到底有誰敢罵他們老闆？加上不想破壞員工辛苦等了一年的尾牙，若她生氣激怒老闆，老闆一定不會加碼抽獎金給員工，於是才硬是忍了下來。

(中時新聞網)