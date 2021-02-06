這次台灣在蓋亞那成立經貿代表處遭到大陸的壓制而破局，歸咎於民進黨過度吹噓與政治操作，不到一天就挨了個大耳光，應該是蔡政府5年來在國際上最丟臉的一次。台灣與在蓋亞那關係原就疏遠，包括綠媒與民進黨官員們大部份都不知道，蓋亞那的「國父」是一位受過高等教育的海外華僑後裔，該國與中國關係有長遠歷史淵源，在尼克森訪問大陸前就先與大陸建交。經此次蓋亞那受挫，未來民進黨政府別說無法拿成立新代表處來讓北京難堪，就算要在未設代表處的國家新設一處經貿文化代表辦公室，也難上加難，可說是咎由自取。

其實蓋亞那這次同意成立台灣辦公室，與台灣在全球百餘個辦事處或代表處的性質是一模一樣的，這麼一個具有經貿代表處功能的辦公室，與在全球數十個國家的代表處一樣，並未違反北京所堅持的「一個中國」原則。但施政飽受批評的執政黨為扳回近一年多連續失分，還要在國際上露臉給拜登政府看，才會找上蓋亞那這個與台灣沒有太多實質關係的國家進行操作，其目的當然不是為促進雙方的經貿文化關係，他心裡想的只是拿來當外交戰場上的棋子，用來激怒北京與騙騙台灣民眾罷了。

包括大部份民進黨高官與其大內宣的打手們顯然都不知道，蓋亞那是一個與中國關係密切的國家。它原來是英國在南美的殖民地，1966年獲得獨立後，由人民進步黨與全國人民大會共同組織新政府，1970年正式成立政府，並改國名為蓋亞那合作共和國。當時的首任總統是由人民進步黨與全國人民大會推舉出來、常年為蓋亞那民族解放運動奔走的的華裔人士鍾亞瑟。

華人在蓋亞那人數只有2~3千人，人數雖不多，但在當地的地位很高，這與該國的第一位華人總統鍾亞瑟有很大的關係。圖為當地的中華會館。（圖／網路）

鍾亞瑟是當地的第2代華人，他的父親是19世紀後期從大陸閩粵一帶被人口販子騙到蓋亞那做苦工，從事過種植農作、糖廠工人與修理汽車，僅能勉強糊口。1918年鍾亞瑟出生，家人全力支持他受教育，他也很求上進，高中畢業後做過測量師，最後還爭取到英國學習法律，學成後取得律師資格進入倫敦律師公會，沒多久他決定放棄英國的生活，回到蓋亞那轉任法官並快速晉升，還積極參與蓋亞那民族解放運動，成為具有影響力的政治人物，最後在1970年蓋亞那政府正式成立時，被推舉為首任總統，鍾亞瑟也因而成為美洲第一位華裔總統。

蓋亞那正式成立政府後首任總統是第2代華裔人士鍾亞瑟，也因此他在就任總統不久後就推動與中國的外交關係，不到2年雙方就正式建交。（圖／網路）

鍾亞瑟的華人血統還促成了與中國建立良好的聯繫，兩國在1972年建立正式外交關係時，美國尼克森總統、季辛吉等人還在中國穿梭，嘗試與北京進行「關係正常化」。鍾亞瑟擔任了兩屆總統共10年，任上奉行不結盟政策，為蓋亞那這個新國家積極發展與其他國家的外交聯繫。他的英國律師背景也讓他很順利地建立起與大英國協國家的關係，由於他一生在政治上的奉獻，讓蓋亞那成為獨立自主的國家，國人因此尊稱其為「國父」。

蓋亞那人口以印度裔與非裔最多，原住民其次。圖為原住民的傳統節慶。（圖／網路）

目前蓋亞那有大約78萬人口，比台灣的屏東縣還少一些，主要的民族以印度裔、非裔最多，印非混血與原住民其次，華裔與歐裔最少。該國經濟較為落後，人均GDP在全球排到100名左右，每年貿易額只有約20億美元，能被台灣執政黨看上，顯然不是經貿或文化關係，而是做為外交突破口來進行對內外的政治操作。

民進黨政府這次的操作不僅只是為了跑短線的政治操作，還透過綠媒過度吹噓其「外交突破」，甚至還有媒體捏造了「中國大使已向蓋亞那總統辭行」的假新聞，在歡樂的鼓噪聲中竟完全沒有防備北京可能的舉動，不到24小時就輕易地讓這些吹牛的台灣官員挨了一記響亮的耳光。

經此一役，原來北京可以容忍的設立台灣經貿代表處的做法，未來顯然會再受到阻撓。對一些大國既有的台灣代表處，北京不見得動得了，但一些經濟較不發達的小國，要摘掉幾塊台灣的牌子還算容易。如果台灣還繼續拿駐外代表處做政治操作來故意刺激北京，必定還會有更多台灣代表處的牌子被摘掉。在評論蓋亞那事件時，副總統賴清德表示，「希望讓對中國抱有幻想的國人清醒」。國人是否對中共有幻想還很難說，但可以確定，拿台灣的利益來做政治操弄的人才真正需要清醒。

(中時新聞網)