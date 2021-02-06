為理解一個人終生的「身體質量指數」(BMI)變化，對死亡率產生的影響，以及父母和子女BMI趨勢，與死亡率間存在著何種關聯性，俄亥俄州大學組成的研究團隊蒐集並分析逾8,000人的BMI數據。結果發現，相較於終生BMI都在正常範圍的人，31歲時BMI數值正常，隨後逐漸增加卻未到肥胖程度的人，往往壽命更長。此外，比較現今父母與子女兩代人BMI可發現，子女的變胖的速度增加，而體脂肪增加讓其死亡風險增加。

這份研究已發表於2021年1月份的《流行病學年鑑》(Annals of Epidemiology)。眾所周知，肥胖造成關節與心血管的負擔，更是促成各種文明疾病的風險因子之一。為了解一個人身高與體重是否維持在適當比例，統計學家凱特勒發明BMI指數，低於18.5為體重過輕，18.5至24.9之間為健康體重，25至29.9為體重過重，30以上則為肥胖。

然而，一個人終生BMI數字的變化，與死亡風險存在著何種關聯性？同樣地，父母與子女的終生BMI數據，是否存在某種趨勢；兩者之間的差異，對死亡率與死因的影響為何？這些問題引起研究團隊的興趣。

為解答前述問題，研究團隊透過麻州佛萊明罕地區的心臟研究計畫(FHR)，取得原始隊列4,576人(指父母)與子女隊列3,753人的數據。其中，佛萊明罕心臟研究計畫始於1948年，對原始隊列的觀察持續到2010年。子女對列的觀察則起自1971年，終於2014年。實驗參與者年齡介於31歲至80歲之間。

截至研究結束時，原始隊列共3,913人死亡，子女隊列共967人死亡。原始隊列的參與者死亡，意味著可完整取得其終生BMI的變化，不會因為計畫終止時實驗者仍存活，而在後續生涯中BMI出現變化，造成實驗失準。

經控制包括吸菸、性別、教育程度、婚姻狀況與疾病等變數後，研究團隊歸納與整理出BMI軌跡，並分析每種BMI趨勢與死亡率之間的關係。

結果發現，原始隊列的終生BMI呈現7種趨勢，而子女隊列則呈現6種趨勢。比較兩者軌跡後發現，相較於父母那一代，佛萊明罕地區的子女體重增加的速度更快，使其比父母更早達到BMI界定的過重、甚至是肥胖，而其死亡往往與體脂肪增加有關。

研究團隊也發現，在兩個世代中，31歲時體重正常，隨後逐漸增加但未達BMI肥胖定義的人，死亡率最低。死亡率次低者為終生維持體重於正常數值的人，再者是BMI過重但數據維持在穩定而未達肥胖者，最後是體重低於BMI理想值者。死亡率最高者為31歲體重已達肥胖，且日後體重仍逐漸上升者。

研究團隊指出，這項嚴重證實體重增加對死亡率影響的複雜性，遠超過一般人所想像的。換言之，這取決於31歲時的BMI數字、體重增加的速度與幅度。對於31歲時BMI正常，日後發福卻不到肥胖的人來說，長壽的可能性更高。

此外，年輕世代較父母提前達肥胖程度，更是項警訊。儘管醫學進步讓肥胖者更容易存活；但肥胖也讓子女比父母死亡率由5.4%成長至6.4%，因為這讓當事人罹病率增加。

不過，由於實驗對象以白人為主，這意味著社會與經濟地位造成飲食選擇的差異，恐未納入變數考量中，而讓研究結果可能出現誤差。此外，該研究使用BMI數據；但BMI只能反映身高與體重間的比例，卻不能顯示參與者體脂肪與肌肉量的多寡。換言之，BMI過高的人，可能體脂肪卻相當低，而肌肉量甚高。同樣地，相同BMI的人可能脂肪量卻擁有相當大的差距，這些都恐讓研究結果失真。

(中時新聞網)